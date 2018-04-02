План работы Выставочного зала Музея Зеленограда на апрель 2018 г. ул. Михайловка, корп. 1410

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(около 4 предложений)

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Выставка «Зеленоград — космосу»

29 марта —

20 мая Ежегодная выставка «Зеленоград — космосу» посвящена вкладу зеленоградских предприятий в дело освоения космоса. Уже более десяти лет выставка объединяет предприятия Зеленограда, образовательные учреждения, музей и горожан. В рамках выставки экспонируются: продукция предприятий города (от микросхемы до бортовой ЭВМ), макеты, фотографии, документы и предметы быта.

В 2018 году выставка пройдет совместно с Мемориальным музеем космонавтики (г. Москва) и зеленоградскими предприятиями микроэлектроники. Выставка посвящена уникальному событию в истории отечественной и мировой космонавтики — 30-летию со дня запуска Многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран». 15 ноября 1988 года орбитальный космический корабль-космоплан системы «Буран» совершил свой первый и единственный космический полёт в беспилотном режиме.6+

По билетам в музей

«Весенние воды»

Фортепианные и вокальные сочинения С. В. Рахманинова

1 апреля

18:00 1 апреля, в день рождения Сергея Рахманинова , Выставочный зал Музея Зеленограда приглашает любителей классической музыки на вечер музыки Сергея Рахманинова.

С. Рахманинов бывал в наших краях: вместе с Ф. Шаляпиным они бывали в усадьбе Середниково по приглашению Веры Ивановны Фирсановой.

В день 145-летия со дня рождения русского гения и в Вербное Воскресение шедевры мировой музыкальной классики прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов Ивана Соколова (фортепиано) и Светланы Петровой (меццо-сопрано). 12+

Вход свободный.

Пасхальный мастер-класс

5 апреля

18.30 На 5 апреля 2018 г. приходится Великий четверг — четверг Страстной недели, в который вспоминаются Тайная вечеря, молитва Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

В народе этот день получил название Чистый Четверг. В этот день омывались до восхода солнца, убирали дом, а также пекли куличи и красили яйца.

Выставочный зал приглашает детей и взрослых изготовить украшение для пасхального стола — цыпленка-грелку на яйцо. Необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (499) 717-16-02. 6+

Вход свободный

Космическая пятница

13 апреля

16.00 13 апреля в 16.00 в Выставочном зале Музея Зеленограда пройдет музыкально-поэтический вечер воспитанников студии «Обертон» (рук. Е. Волкова).

Самые смелые, талантливые, устремленные в высокое будущее собираются в пятницу 13-го апреля вдохнуть новую жизнь в День космонавтики. В виртуальный, но максимально приближенный к реальному рейд приглашаются и просто любопытствующие.

Вспомним и старые добрые песни, и воспламенимся творчеством молодых — новыми словами и звучанием, новыми пронзительными мыслями…

Космос велик, и мы еще так мало знаем о нем — самое время помечтать! 6+

Вход свободный

ДЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сборная экскурсия по выставке «Зеленоград — космосу»

Кинолекторий. «Счастливые люди. Поморы»

15 апреля

15.00 15 апреля

16:00 Ежегодная выставка «Зеленоград — космосу» посвящена вкладу зеленоградских предприятий в дело освоения космоса. В рамках выставки экспонируются продукция предприятий города (от микросхемы до бортовой ЭВМ), макеты, фотографии, документы и предметы быта.

В 2018 году выставка проходит совместно с Мемориальным музеем космонавтики и зеленоградскими предприятиями микроэлектроники и посвящена 30-летию уникального события в истории отечественной и мировой космонавтики — запуску Многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран». 15 ноября 1988 года орбитальный космический корабль-космоплан системы «Буран» совершил свой первый и единственный космический полёт в беспилотном режиме.

В рамках празднования Дня культурного наследия и Дня космонавтики пройдет экскурсия по выставке. 6+

К Дням исторического и культурного наследия в рамках проекта «Культпоход» в Выставочном Зале Музея Зеленограда состоится показ и обсуждение фильма «Счастливые люди. Поморы». Вот уже больше 10 лет Дмитрий Васюков ездит по российской глубинке и снимает прекрасное кино о сильных духом, свободных людях. Его герои живут на Алтае, в Сибири, на Севере, владеют самыми разными профессиями и ремеслами, живут в очень непростых условиях. Но они — счастливы. Почему? Вместе попробуем разобраться. Может быть, судьбы этих людей помогут нам посмотреть на себя другими глазами и переосмыслить собственную жизнь. В это раз мы познакомимся с укладом жизни поморов — жителей побережья Белого моря. Эти люди, их жизнь — наше наследие и достояние. Ждем вас, будет интересно! 3+

Вход свободный

«Всему откликаюсь душою»

Музыкально-поэтическая композиция

22 апреля

16.00.

22 апреля в музыкальной гостиной Выставочного зала Музея Зеленограда выступит певец, композитор, солист вокально-оперной студии Центрального дома учёных РАН Валерий Вишняков с музыкально-поэтической композицией «Всему откликаюсь душою». Прозвучат стихи и романсы на слова Н. Рубцова, М. Лермонтова, И. Бунина, А. Блока.

В концерте примут участие: Анастасия Евстигнеева (фортепиано), Леонид Дубов (художественное слово), Илья Константинов (скрипка). 6+

Вход свободный

«Стихия танца»

29 апреля

16.00 29 апреля отмечается Международный день танца. В этот день в Выставочном зале Музея Зеленограда будет жарко. У нас в гостях — танцевальный коллектив «Жар-птицы»! Гостей Музея ждут зажигательные ритмы и красота цыганских и испанских танцев. Для вас танцуют победители международных конкурсов Марина Богданова-Черниговцева, Юля Бегишева, Тася Щировская, Наталья Малкина и Светлана Семикина. 3+

Вход свободный