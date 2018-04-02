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В Ульяновской области в 2019 году начнут строить палеонтологический музей
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В Ульяновской области в 2019 году начнут строить палеонтологический музей 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Новое здание палеонтологического музея в Ундорах под Ульяновском, который станет ядром будущего геологического парка ЮНЕСКО, начнут возводить в 2019 году, сообщает пресс-служба областного правительства.
Строительство будет включать несколько этапов. В 2019 году будет осуществлен первый этап, на что будет потрачено 20 млн рублей. Здание начнут строить весной будущего года, к концу же года объект должен быть сдан.
Здание будет строиться на улице Советской недалеко от лесного массива и волжского берег, где можно будет наблюдать палеоструктуры, включающие окаменелости юрского и мелового периодов.
Здесь будет обустроен спуск к волжскому берегу и возведена смотровая площадка. Здание расположится на площади в 1000 кв. метров. Здесь будут расположены раннемеловой, юрский и позднемеловой залы, симбирцитовая комната, выставочный зал и подсобные помещения.
На первом этапе строительства будет открыт выставочный зал для основной экспозиции музея и самых уникальных экспонатов. Предполагается, что музей станет ядром геопарка «Ундория».
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