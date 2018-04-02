«Выставочный психоанализ» провели на вернисаже во Владивостоке

Автор смогла переосмыслить свой жизненный опыт.

Выставка одной фотографии Марии Мыльниковой «7l5» прошла в Художественном музее Дальневосточного федерального университета.

В своём дебютном проекте «7l5» Мария исследует внутреннее состояние самоограничения и изоляции, в котором она находилась на протяжении долгого времени из-за пережитого ранее психологического насилия. По прошествии лет Мария пытается произвести анализ и разобраться в возникшей ситуации, переосмыслить свой жизненный опыт.

Данный проект является попыткой «выставочного психоанализа» — публичной демонстрации своей проблемы — в надежде таким образом её разрешить.

Мария согласилась ответить на несколько вопросов корреспондента Prim.News.

— Сколько лет ты снимаешь и как нашла себя в этом?

— Ну… моя любовь к самому созданию снимков пришла в 2011 году, то есть фотографией я занимаюсь около семи лет. Сначала я щелкала на телефон, показывала снимки друзьям, а они говорили, что это очень здорово, поскольку это очень сильно отличается по стилю съемки, что-то другое, необычное.

Через месяц я-таки выпросила у родителей советскую камеру. К слову, я снимаю только на советскую технику, у меня нет ни одного цифрового объектива, зато имеется 20 пленочных камер. Подробнее о том, на что я снимаю, можно прочитать в моем блоге.

— В чем заключается особенность твоего стиля?

— Дело в том, что я снимаю психологические портреты. Очень важно понимать, что это не просто щелканье человека в разных позах и локацией с подготовленным реквизитом. В первую очередь, для создания такого рода портрета я всегда общаюсь с человеком на протяжении двух часов, чтобы понять его, а уже потом приступаю к самой работе. После такого неформального общения я не только лучше понимаю свою модель, она полностью мне открывается. Человек спокойно может сказать мне, что ему неудобно сидеть в такой-то позе или что ему не нравится ракурс. Такое доверие очень повышает качество фото.

— Как ты пришла к тому, что тебе нужна выставка?

— Изначально это не представлялось как фотовыставка. Сама идея сделать что-то подобное пришла ко мне после просмотра перфоманса Transfiguration французского художника и скульптора Оливье де Сагазана. Под впечатлением от его работы я создала свою фотоисторию с вложенными в нее эмоциями и переживаниями.

Я пришла к Александру Стародубову, который является куратором Художественного музея ДВФУ, и рассказала ему о своих идеях. Саша послушал меня и согласился воплотить все это в жизнь. В организации выставки участвовал огромный сплоченный коллектив моих друзей и знакомых, которым я безмерно благодарна. Каждый день подготовки мы все вместе что-то чертили, красили, писали, вырезали и мастерили. Благодаря такой совместной и кропотливой работе вышло то, что мы собственно и имеем.

— Что такого необычного в твоей работе?

— Через свою работу я показывала свое отношение к школе, психологическому абъюзу (термин, обозначающий насилие, плохое обращение, оскорбление). Всё, мягко говоря, было не очень. В моих работах можно заметить колючую железную проволоку, обмотанную вокруг фигуры. Это олицетворение меня самой. Защита, которая давала возможность оттолкнуть от себя негативные эмоции внешнего мира, молчания и замкнутости в себе.

После такого грустного события был еще один опыт психологического абъюза, который в сумме с предыдущим отразился на моем творчестве. Это помогло мне увидеть больше деталей и увидеть мир под другим углом.

Смысл этой фотовыставки заключается в понимании ценности любого опыта. Что бы ни случилось в твоей жизни, это обязательно поможет тебе в будущем.

Полина Линту

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