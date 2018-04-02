Международная выставка «Взяв в соавторы бумагу» откроется во Владивостоке

Она посвящена Всемирным дням графического дизайна.

Приморское краевое отделение Союза дизайнеров России представляет международную выставку «Взяв в соавторы бумагу». Вернисаж состоится 5 апреля 2018 года в 16 часов в Музейно-выставочном комплексе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).

Выставка «Взяв в соавторы бумагу» посвящена Всемирным дням графического дизайна — WGDD. В экспозиции представлены работы российских, корейских, китайских, японских художников и дизайнеров, а также студентов профильных дизайнерских, архитектурных и творческих вузов.

Бумага в этих работах проявляет себя как в классических искусствах — от графики, каллиграфии, акварели и суми-э, так и в современных — от коллажа, бумагопластики и бумажной скульптуры до Artbook, Paper Arts, арт-объекта, икэбана-арт и инсталляции.

Куратор выставки, председатель ПКО «Союз дизайнеров России» Наталья Личманюк: «Каждому каллиграфу, художнику, графику знакомо это чувство взаимодействия с бумагой и её отклик — будь то мазок, затёк, штрих, фактура или складка — и, в зависимости от этого, характер получаемого произведения. „Бумага как соавтор творчества“, когда момент непредсказуемости результата и невозможность полного контроля в творческом процессе преобразуют ремесло в искусство. Одним словом — дзен…»

В рамках выставки проводится межрегиональный конкурс для молодых дизайнеров «Бумажно!» по номинациям: объемный плакат и открытка, костюм, упаковка, кукла, сделанные из бумаги.

Выставка продлится до 20 апреля 2018 года. Вход бесплатный. Для посещения университета и его выставочных залов в Бюро пропусков (ВГУЭС, ост. «Студенческая») необходимо предъявить паспорт.