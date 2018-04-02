Шедевры эпохи Возрождения и современное искусство: события недели, которые нельзя пропустить 

«Преодоление»
Дата: 30 марта — 22 апреля
Время: 12:00–21:00 Место: Новый Манеж (Георгиевский переулок, дом 3/3)
Возрастные ограничения: 18+
На международной выставке «Преодоление» в Новом Манеже представлено более 100 произведений молодых художников — студентов российских и японских художественных высших учебных заведений.
В экспозицию вошло около 70 проектов, подготовленных учащимися Университета искусств Мусасино (Musashino Art University) и Университета искусств Тама (Tama Art University). Произведения живописи, графики и каллиграфии, видео-арт и инсталляции занимают два зала Нового Манежа.
В отдельном разделе собраны произведения студентов Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Большинство живописных и графических работ экспонируется на студийных мольбертах.
Стоимость полного билета составляет 300 рублей, льготного — 80 рублей.
«Даль свободного романа…»
Дата: 31 марта — 26 сентября
Время: 10:00–18:00 Место: Государственный музей А. С. Пушкина (улица Пречистенка, дом 12/2)
Возрастные ограничения: 6+
Выставка, посвященная 190-летию с момента публикации четвертой, пятой и шестой глав романа «Евгений Онегин», пройдет в Государственном музее А. С. Пушкина. Посетители узнают историю создания этих глав, увидят иллюстрации и первые издания романа.
Также гостям представят редкие книжные издания и рукописные альбомы, портреты русских и зарубежных литераторов и предметы декоративно-прикладного искусства пушкинской эпохи. А еще на выставке можно увидеть иллюстрации и декорации к театральным постановкам «Евгения Онегина» XX века.
Александр Пушкин писал «Евгения Онегина» семь лет — с 1823 по 1830 год. С 1825 года произведение начали публиковать отдельными главами, и публика всегда с нетерпением ожидала выхода новых частей.
Стоимость билета — 150 рублей, льготного — 100 рублей.
«Не в себе»
Дата: 1–5 апреля
Место: кинотеатры «Звезда» (улица Земляной Вал, дом 18/22), «Салют» (улица Кедрова, дом 14, корпус 3), «Юность» (улица Маршала Рыбалко, дом1/4)
Возрастные ограничения: 0+
В сети кинотеатров «Москино» покажут первый параноидальный хоррор режиссера Стивена Содерберга, который он снял на смартфон за две недели.
Чтобы сбежать от призраков прошлого, главная героиня картины «Не в себе» уезжает из родного города. Она хочет найти работу, жить спокойной жизнью, но попадает на сеанс к психологу и оказывается запертой в психиатрической лечебнице. Врачи пытаются убедить ее в том, что на лечение она согласилась добровольно и вообще опасна для окружающих.
Фильм покажут в кинотеатрах «Звезда», «Салют» и «Юность» на языке оригинала с русскими субтитрами.
Расписание
2 апреля:
— 09:55, 13:15, 18:45 — «Звезда»;
— 13:30, 21:00 — «Юность»;
— 14:00, 19:15 — «Салют».
3 апреля:
— 09:45, 17:15, 21:10 — «Юность»;
— 09:55, 13:15, 16:35 — «Звезда»;
— 15:35, 21:30 — «Салют».
4 апреля:
— 09:55, 13:15, 20:25 — «Звезда»;
— 11:45, 19:15 — «Юность»;
— 15:05, 19:15 — «Салют».
5 апреля:
— 09:30, 17:15 — «Юность».
«Дети в городе. XX век»
Дата: 2–6 апреля
Время: 10:00–19:00 Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)
Возрастные ограничения: 6+
С 2 по 6 апреля, в дни школьных каникул, в детском центре Музея Москвы пройдет традиционный весенний практикум «Дети в городе. XX век». Ребята отправятся в путешествие в прошлое, чтобы узнать, каким был город детства мам и пап, бабушек и дедушек.
Участников ждут экскурсии, пленэры, игры, прогулки, общение с интересными людьми, просмотры фильмов, чтение вслух любимых книг, беседы о городе и многое другое. Кроме того, ребята побывают на выставке «Старая квартира», услышат детские страшилки, послушают ретромузыку, а также узнают, что общего у «Черного квадрата» и «Красного круга», кто опять получил двойку и почему колхозник должен стать физкультурником.
Участие платное, нужна предварительная регистрация. Записаться на практикум и получить подробную информацию можно по телефону: +7 (968) 409-82-77.
«Мистика в литературе. От Гоголя до современников»
Дата: 4 апреля
Время: 19:00–20:30 Место: Дом Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а)
Возрастные ограничения: 12+
На лекции «Мистика в литературе. От Гоголя до современников» посетители узнают о развитии мистической литературы в России и других странах, о влиянии на нее местных суеверий, о роли Николая Гоголя в развитии этого жанра и о том, как использовали его наследие писатели следующих поколений.
Перед гостями литературного вечера выступят редакторы ведущих отечественных издательств и современные российские литераторы. В их числе Софья Ролдугина, работающая в жанре фэнтези и приключений, а также Ярослав Землянухин.
Best of shnit 2017
Дата: 4–8 апреля
Место: сеть кинотеатров «Москино»
Возрастные ограничения: 18+
В сети кинотеатров «Москино» пройдут показы короткометражных фильмов фестиваля Best of shnit 2017, который в четвертый раз прошел в Москве в октябре прошлого года. Зрители смогут понаблюдать за тайной стороной жизни охранников парковки, стать свидетелями странного ночного ограбления. Хорошее настроение подарит веселая анимация, посвященная любовным играм оленей, и другие нелепые и романтичные истории.
Расписание показов:
— 4 апреля, 20:00 — кинотеатр «Космос»;
— 5 апреля, 19:30 — кинотеатры «Полет» и «Вымпел»;
— 6 апреля, 20:00 — кинотеатр «Звезда»;
— 7 апреля, 15:00 — кинотеатр «Юность»;
— 8 апреля, 15:00 — кинотеатр «Салют».
«Реквием Верди и шедевры эпохи Возрождения»
Дата: 6 апреля
Время: 19:00–21:00 Место: Светлановский зал Московского международного дома музыки (Космодамианская набережная, дом 52/8)
Возрастные ограничения: 6+
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» подготовил новый мультимедийный проект — «Реквием Верди и шедевры эпохи Возрождения». Одновременно с бессмертной музыкой пространство Светлановского зала заполнят яркие художественные образы.
Реквием — выдающееся творение итальянского композитора Джузеппе Верди, которое по значимости стоит в одном ряду с его лучшими операми. Поводом для его создания стала смерть итальянского поэта и писателя, автора романа «Обрученные» Алессандро Мандзони, чью личность и творчество Верди высоко ценил.
Уик-энд Center Festival
Дата: 6–8 апреля
Время: 19:00–22:30 Место: Центр документального кино (Зубовский бульвар, дом 2)
Возрастные ограничения: 18+
На фестивале документальных фильмов о городской культуре и жизни современного общества Central Festival зрители увидят картины о художниках Йозефе Бойсе («Бойс») и Маурицио Каттелане («Ушел, скоро буду»). Также в Центре документального кино http://cdkino.ru продемонстрируют фильмы «Дом господина Мориямы», «Машины», «Внутренняя работа», «Большие перемены».
С расписанием кинопоказов можно познакомиться на mos.ru.
Стоимость билета на каждый показ — 300 рублей. Приобрести их можно на сайте Центра документального кино.
Фестиваль Юна Фоссе
Дата: 6–9 апреля
Время: 13:00–21:00 Место: театры Москвы
Возрастные ограничения: 16+
С 6 по 9 апреля в Москве пройдет фестиваль Юна Фоссе. Постановки по пьесам знаменитого драматурга представят режиссеры Юрий Бутусов, Александр Огарев, Фарид Бикчантаев и Йоэл Лехтонен. А норвежская театральная компания «Избранные» (De Utvalgte) представит мультимедийный спектакль «Тени».
Также во время фестиваля состоятся лекции, воркшопы и творческие встречи. В них примут участие главный режиссер театра «Избранные» Кари Холтан, дизайнер Бойа Бёкман, руководитель отдела по языковой политике Норвежского национального театра Ула Бё и личный редактор Юна Фоссе — Сесилие Сейнесс.
Юн Фоссе написал около 14 романов, среди которых «Меланхолия I» и «Меланхолия II», девять поэтических сборников и 37 пьес. Он лауреат более 40 премий. Спектакли по пьесам норвежского драматурга ставили режиссеры Томас Остермайер, Клод Режи, Фальк Рихтер, Владимир Клименко, Юрий Бутусов, Фарид Бикчантаев, Алексей Слюсарчук, Александр Огарев, Йоэл Лехтонен.
Подробное расписание можно узнать на mos.ru.