Шедевры эпохи Возрождения и современное искусство: события недели, которые нельзя пропустить

«Преодоление»

Дата: 30 марта — 22 апреля

Время: 12:00–21:00 Место: Новый Манеж (Георгиевский переулок, дом 3/3)

Возрастные ограничения: 18+

На международной выставке «Преодоление» в Новом Манеже представлено более 100 произведений молодых художников — студентов российских и японских художественных высших учебных заведений.

В экспозицию вошло около 70 проектов, подготовленных учащимися Университета искусств Мусасино (Musashino Art University) и Университета искусств Тама (Tama Art University). Произведения живописи, графики и каллиграфии, видео-арт и инсталляции занимают два зала Нового Манежа.

В отдельном разделе собраны произведения студентов Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Большинство живописных и графических работ экспонируется на студийных мольбертах.

Стоимость полного билета составляет 300 рублей, льготного — 80 рублей.

«Даль свободного романа…»

Дата: 31 марта — 26 сентября

Возрастные ограничения: 6+

Выставка, посвященная 190-летию с момента публикации четвертой, пятой и шестой глав романа «Евгений Онегин», пройдет в Государственном музее А. С. Пушкина. Посетители узнают историю создания этих глав, увидят иллюстрации и первые издания романа.

Также гостям представят редкие книжные издания и рукописные альбомы, портреты русских и зарубежных литераторов и предметы декоративно-прикладного искусства пушкинской эпохи. А еще на выставке можно увидеть иллюстрации и декорации к театральным постановкам « Евгения Онегина » XX века.

Александр Пушкин писал «Евгения Онегина» семь лет — с 1823 по 1830 год. С 1825 года произведение начали публиковать отдельными главами, и публика всегда с нетерпением ожидала выхода новых частей.

Стоимость билета — 150 рублей, льготного — 100 рублей.

«Не в себе»

Дата: 1–5 апреля

Место: кинотеатры «Звезда» (улица Земляной Вал, дом 18/22), «Салют» (улица Кедрова, дом 14, корпус 3), «Юность» (улица Маршала Рыбалко, дом1/4)

Возрастные ограничения: 0+

В сети кинотеатров «Москино» покажут первый параноидальный хоррор режиссера Стивена Содерберга , который он снял на смартфон за две недели.

Чтобы сбежать от призраков прошлого, главная героиня картины «Не в себе» уезжает из родного города. Она хочет найти работу, жить спокойной жизнью, но попадает на сеанс к психологу и оказывается запертой в психиатрической лечебнице. Врачи пытаются убедить ее в том, что на лечение она согласилась добровольно и вообще опасна для окружающих.

Фильм покажут в кинотеатрах «Звезда», «Салют» и «Юность» на языке оригинала с русскими субтитрами.

Расписание

2 апреля:

— 09:55, 13:15, 18:45 — «Звезда»;

— 13:30, 21:00 — «Юность»;

— 14:00, 19:15 — «Салют».

3 апреля:

— 09:45, 17:15, 21:10 — «Юность»;

— 09:55, 13:15, 16:35 — «Звезда»;

— 15:35, 21:30 — «Салют».

4 апреля:

— 09:55, 13:15, 20:25 — «Звезда»;

— 11:45, 19:15 — «Юность»;

— 15:05, 19:15 — «Салют».

5 апреля:

— 09:30, 17:15 — «Юность».

«Дети в городе. XX век»

Дата: 2–6 апреля

Время: 10:00–19:00 Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)

Возрастные ограничения: 6+

С 2 по 6 апреля, в дни школьных каникул, в детском центре Музея Москвы пройдет традиционный весенний практикум «Дети в городе. XX век». Ребята отправятся в путешествие в прошлое, чтобы узнать, каким был город детства мам и пап, бабушек и дедушек.

Участников ждут экскурсии, пленэры, игры, прогулки, общение с интересными людьми, просмотры фильмов, чтение вслух любимых книг, беседы о городе и многое другое. Кроме того, ребята побывают на выставке «Старая квартира», услышат детские страшилки, послушают ретромузыку, а также узнают, что общего у «Черного квадрата» и «Красного круга», кто опять получил двойку и почему колхозник должен стать физкультурником.

Участие платное, нужна предварительная регистрация. Записаться на практикум и получить подробную информацию можно по телефону: +7 (968) 409-82-77.

«Мистика в литературе. От Гоголя до современников»

Дата: 4 апреля

Время: 19:00–20:30 Место: Дом Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а)

Возрастные ограничения: 12+

На лекции «Мистика в литературе. От Гоголя до современников» посетители узнают о развитии мистической литературы в России и других странах, о влиянии на нее местных суеверий, о роли Николая Гоголя в развитии этого жанра и о том, как использовали его наследие писатели следующих поколений.

Перед гостями литературного вечера выступят редакторы ведущих отечественных издательств и современные российские литераторы. В их числе Софья Ролдугина, работающая в жанре фэнтези и приключений, а также Ярослав Землянухин.

Best of shnit 2017

Дата: 4–8 апреля

Место: сеть кинотеатров «Москино»

Возрастные ограничения: 18+

В сети кинотеатров «Москино» пройдут показы короткометражных фильмов фестиваля Best of shnit 2017, который в четвертый раз прошел в Москве в октябре прошлого года. Зрители смогут понаблюдать за тайной стороной жизни охранников парковки, стать свидетелями странного ночного ограбления. Хорошее настроение подарит веселая анимация, посвященная любовным играм оленей, и другие нелепые и романтичные истории.

Расписание показов:

— 4 апреля, 20:00 — кинотеатр «Космос»;

— 5 апреля, 19:30 — кинотеатры «Полет» и «Вымпел»;

— 6 апреля, 20:00 — кинотеатр «Звезда»;

— 7 апреля, 15:00 — кинотеатр «Юность»;

— 8 апреля, 15:00 — кинотеатр «Салют».

«Реквием Верди и шедевры эпохи Возрождения»

Дата: 6 апреля

Время: 19:00–21:00 Место: Светлановский зал Московского международного дома музыки (Космодамианская набережная, дом 52/8)

Возрастные ограничения: 6+

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» подготовил новый мультимедийный проект — «Реквием Верди и шедевры эпохи Возрождения». Одновременно с бессмертной музыкой пространство Светлановского зала заполнят яркие художественные образы.

Реквием — выдающееся творение итальянского композитора Джузеппе Верди , которое по значимости стоит в одном ряду с его лучшими операми. Поводом для его создания стала смерть итальянского поэта и писателя, автора романа «Обрученные» Алессандро Мандзони, чью личность и творчество Верди высоко ценил.

Уик-энд Center Festival

Дата: 6–8 апреля

Время: 19:00–22:30 Место: Центр документального кино (Зубовский бульвар, дом 2)

Возрастные ограничения: 18+

На фестивале документальных фильмов о городской культуре и жизни современного общества Central Festival зрители увидят картины о художниках Йозефе Бойсе («Бойс») и Маурицио Каттелане («Ушел, скоро буду»). Также в Центре документального кино http://cdkino.ru продемонстрируют фильмы «Дом господина Мориямы», «Машины», «Внутренняя работа», «Большие перемены».

С расписанием кинопоказов можно познакомиться на mos.ru

Стоимость билета на каждый показ — 300 рублей. Приобрести их можно на сайте Центра документального кино.

Дата: 6–9 апреля

Время: 13:00–21:00 Место: театры Москвы

Возрастные ограничения: 16+

Также во время фестиваля состоятся лекции, воркшопы и творческие встречи. В них примут участие главный режиссер театра «Избранные» Кари Холтан, дизайнер Бойа Бёкман, руководитель отдела по языковой политике Норвежского национального театра Ула Бё и личный редактор Юна Фоссе — Сесилие Сейнесс.

Подробное расписание можно узнать на mos.ru.