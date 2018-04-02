5 вечеров в Екатеринбурге: где пообщаться с Андреем Звягинцевым и научиться писать иероглифы

На этой неделе в права вступает апрель, а зима, мы надеемся, уже окончательно уйдёт из Екатеринбурга. Зато приедут к нам музыканты, режиссёры и артисты. Откроются новые выставки, в прокат выйдут новые фильмы.

Обо всём подробнее рассказываем в нашем обзоре событий недели.

Понедельник, 2 апреля

Подпеваем Моту

Матвей Мельников более известен под псевдонимом Мот. Его увлечение хип-хопом началось в 9-м классе, а сейчас он — один из самых популярных рэперов страны. Презентация его пятого по счёту альбома «Наизнанку» проходила на самых больших площадках Питера и Москвы. В понедельник он даст большой концерт в Екатеринбурге, который был перенесён с 28 марта.

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 2 апреля в 19:00 Сколько стоит: 1200–4500 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Вторник, 3 апреля

Смотрим «Мастера и Маргариту»

В Екатеринбург с гастролями приезжает Московский Независимый театр. Артисты покажут свою интерпретацию булгаковского романа «Мастер и Маргарита». Зрители увидят продуманные мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, лазерное шоу, мастерство художника по свету и блестящую игру актёров. Они как будто перенесутся в старую Москву 30-х годов со всеми её подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом.

Где: Дворец молодёжи (пр. Ленина, 1) Когда: 3 апреля в 19:00 Сколько стоит: 800–2600 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Среда, 4 апреля

Слушаем стихи Есенина

В среду в Музее эстрады покажут музыкально-поэтическую картину «Поэт. Есенин». Зрители услышат любимые стихи великого русского поэта в исполнении музыкантов, актёров, солистов театра на музыку композитора Александра Новикова

Где: Музей эстрады (ул. 8 Марта, 15)

Когда: 4 апреля в 19:00 Сколько стоит: 400–1000 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Четверг, 5 апреля

В Екатеринбург приедет автор фильмов «Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь». Андрей Звягинцев — сегодня, пожалуй, самый известный в мире российский режиссёр. Критики называют его картины не столько зрелищем для всех, сколько личным посланием к каждому человеку в отдельности. Они заставляют думать, сопоставлять, переосмысливать, сочувствовать, одним словом, ощущать себя живыми.

Где: отель Hyatt (ул. Бориса Ельцина, 8)

Когда: 5 апреля в 19:00 Сколько стоит: 1800 — 3500 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Разглядываем китайскую каллиграфию

В Екатеринбургском музее ИЗО откроется выставка произведений современных китайских художников Лю Жуншэна и Гао Джаджуня — «Рождённые дуновением духа». Зрителям покажут несколько десятков свитков с образцами китайской каллиграфии. Вторая часть выставки представляет цитаты из произведений русских писателей и мыслителей, среди которых Лев Николаевич Толстой Фёдор Михайлович Достоевский и другие.

Где: Музей ИЗО (ул. Воеводина, 5)

Когда: 5 апреля — 13 мая Сколько стоит: 100–250 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Пятница, 6 апреля

На экраны выходит рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария Магдалина оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета. Здесь она найдёт своё место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.

Где: в кинотеатрах города

Когда: с 5 апреля

Сколько стоит: от 129 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Больше интересных событий вы найдёте в нашей рубрике «Афиша» и в графике гастролей на апрель.