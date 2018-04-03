«Ростелеком» поддерживает юных художников в Иркутске

«Ростелеком» получил благодарность Центра сохранения наследия (ЦНС) за поддержку областного конкурса детских рисунков «Объекты культурного наследия Иркутской области: живые и утраченные».

«Мы традиционно проводим конкурс рисунков «Иркутск исторический» среди учащихся художественных школ. Его цель — ближе познакомить школьников с памятниками истории и культуры, приобщить детей к культурному наследию малой родины, — прокомментировала руководитель ЦНС Ольга Турунцева. — «Ростелеком» горячо поддержал идеи конкурса юных талантов в 2017 и 2018 годах. Кроме того, в центральном офисе компании открылась персональная передвижная выставка ученицы иркутской детской художественной школы №2 Лизы Концевич».

Новое поколение иркутян хранит верность культурному наследию родного края. Юные художники пробуют себя в разных видах и жанрах изобразительного искусства. Им интересны: живопись, графика, портрет, натюрморт, пейзаж. Поэтому «Ростелеком» реализует программу социальной ответственности, поддерживая молодые таланты в их творческом и духовном взрослении.

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