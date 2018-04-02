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Культурные мероприятия по случаю праздников Ханьши и Цинмин в Тяньцзиньском университете
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Культурные мероприятия по случаю праздников Ханьши и Цинмин в Тяньцзиньском университете 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Тяньцзинь,1 апреля /Синьхуа/ — 31 марта в музее местного искусства «Тяолунмэнь» при Тяньцзиньском университете /Тяньцзинь, Северный Китай/ был организован ряд культурных мероприятий, знакомящих с традициями встречи праздников Ханьши /День холодной пищи/ и Цинмин /День поминовения усопших/.
Преподаватели и студенты приняли участие в лепке фигурок из теста, игре в «цепочки стихов».
Тяньцзинь,1 апреля /Синьхуа/ — 31 марта в музее местного искусства «Тяолунмэнь» при Тяньцзиньском университете /Тяньцзинь, Северный Китай/ был организован ряд культурных мероприятий, знакомящих с традициями встречи праздников Ханьши /День холодной пищи/ и Цинмин /День поминовения усопших/.
Преподаватели и студенты приняли участие в лепке фигурок из теста, игре в «цепочки стихов».
Тяньцзинь,1 апреля /Синьхуа/ — 31 марта в музее местного искусства «Тяолунмэнь» при Тяньцзиньском университете /Тяньцзинь, Северный Китай/ был организован ряд культурных мероприятий, знакомящих с традициями встречи праздников Ханьши /День холодной пищи/ и Цинмин /День поминовения усопших/.
Преподаватели и студенты приняли участие в лепке фигурок из теста, игре в «цепочки стихов».
Тяньцзинь,1 апреля /Синьхуа/ — 31 марта в музее местного искусства «Тяолунмэнь» при Тяньцзиньском университете /Тяньцзинь, Северный Китай/ был организован ряд культурных мероприятий, знакомящих с традициями встречи праздников Ханьши /День холодной пищи/ и Цинмин /День поминовения усопших/.
Преподаватели и студенты приняли участие в лепке фигурок из теста, игре в «цепочки стихов».
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