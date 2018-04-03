Ещё
В Пекине открылась выставка раритетов дома Романовых
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пекине открылась выставка раритетов дома Романовых 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ЭКД!
В китайском художественном музее «Миллениум» в Пекине открылась выставка «Раритеты дома Романовых. Летняя императорская резиденция в Петергофе». Об этом во вторник, 3 апреля, сообщается на сайте министерства культуры России.
Передвижная выставка проходит в рамках азиатского гранд-тура Государственного музея-заповедника «Петергоф». В церемонии открытия приняли участие сотрудники Российского культурного центра в Пекине, представители Посольства Российской Федерации в Китае и сотрудники музея «Петергоф».
«Выставка, посетившая менее чем за год три крупнейшие провинции Китая, по праву может считаться важной имиджевой площадкой для российско-китайского сотрудничества. Мы очень рады, что коллекция Петергофа добралась до Пекина. Мемориальные предметы из летней резиденции российских императоров будут продемонстрированы в столице Великой китайской империи», — заявила заместитель генерального директора музея «Петергоф» Тамара Носович.
Экспозиция будет работать до 10 июня.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки16
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло36
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение