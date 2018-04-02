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Кадеты из Выборга прошли торжественным маршем у стен Музея Победы
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Кадеты из Выборга прошли торжественным маршем у стен Музея Победы 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Более восьмисот кадетов от Кубани до Камчатки прошли торжественным маршем у стен Музея Победы. Отрадно, что среди них были и воспитанники из Выборга.
Смотр строя и песни воспитанников кадетских корпусов, который состоялся 30 марта у Музея Победы, стал главным событием XV Всероссийского сбора воспитанников кадетских корпусов и школ. В сборе, который проходит в Москве с 27 по 31 марта, принимают участие свыше 800 кадет из разных регионов Российской Федерации — от Камчатки до Кубани.
После смотра для кадет была проведена обзорная экскурсия по диорамному комплексу Музея Победы, а также залам и основной экспозиции «Подвиг и Победа великого народа». Благодаря светозвуковой инсталляции «Дорога к Победе» школьники совершили путешествие во времени и оказались в центре событий Великой Отечественной войны.
В программу ежегодного Всероссийского кадетского сбора также входит церемония возложения венков к Вечному Огню и Могиле Неизвестного солдата, торжественное мероприятие на Соборной площади Кремля, комплекс соревнований по военно-прикладным видам спорта на базе учебного центра Минобороны России, посещение музеев и театров столицы.
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