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Кадеты школ № 806, 1000 Западного округа 3 апреля прошли торжественным маршем у Музея Победы
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Кадеты школ № 806, 1000 Западного округа 3 апреля прошли торжественным маршем у Музея Победы 

Управа Тропарево-Никулино 3 апреля 2018
Фото: Управа района Тёплый Стан
Ежегодный городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» проходит у стен Музея Победы.
3 апреля московские кадеты 11 школ состязались в строевой выучке. Всего в конкурсе, который проводит Центр патриотического воспитания и школьного спорта, примут участие более 1,5 тысяч семиклассников. Они также являются участниками образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы», в рамках которого лучшие московские кадеты получают возможность встать в почетном карауле на Посту № 1 на Поклонной горе каждую неделю с пятницы по воскресенье и в дни воинской славы России.
 Ещё 3 источника 
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