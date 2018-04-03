Кадеты школ № 806, 1000 Западного округа 3 апреля прошли торжественным маршем у Музея Победы

Ежегодный городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» проходит у стен Музея Победы.

3 апреля московские кадеты 11 школ состязались в строевой выучке. Всего в конкурсе, который проводит Центр патриотического воспитания и школьного спорта, примут участие более 1,5 тысяч семиклассников. Они также являются участниками образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы», в рамках которого лучшие московские кадеты получают возможность встать в почетном карауле на Посту № 1 на Поклонной горе каждую неделю с пятницы по воскресенье и в дни воинской славы России.