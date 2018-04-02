Галерея «Нагорная» представляет выставку, посвященную северным народам

С 13 апреля по 13 мая здесь будет проходить уникальная выставка под названием «Небесный всадник», посвященная легендам, ритуалам и обрядам коренных обитателей Севера.

Часть экспозиции представлена экспонатами из ханты-мансийского фонда Центра народных художественных промыслов и ремесел — в числе экспонатов посетители смогут увидеть ритуальные покрывала, шапки, традиционных кукол и многое другое. А дополнит выставку скульптура и графика Василия Моисеева , который долго жил в Якутии и на Камчатке, путешествовал по Северному краю и Арктике. Его работы — пластика и графика — несут в себе песни и сказания исконных северных народов — хантов, манси, ненцев, чукчей, каяков и других.

В рамках мероприятия также пройдет круглый стол на тему: «Сакральные образы традиционной культуры в современном народном и декоративно-прикладном искусстве народов Югры», а еще гости выставки смогут увидеть документальную трилогию Ивана Головнева по теме экспозиции.

Выставка организована при содействии Некоммерческого фонда поддержки и развития народных художественных промыслов и ремесел, Ассоциации народного искусства и дизайна, Фонда Наследие Севера, МГХПА им. С. Строганова, Детского развивающего центра «Академия маленьких наук».