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Галерея «Нагорная» представляет выставку, посвященную северным народам
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Галерея «Нагорная» представляет выставку, посвященную северным народам 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
С 13 апреля по 13 мая здесь будет проходить уникальная выставка под названием «Небесный всадник», посвященная легендам, ритуалам и обрядам коренных обитателей Севера.
Часть экспозиции представлена экспонатами из ханты-мансийского фонда Центра народных художественных промыслов и ремесел — в числе экспонатов посетители смогут увидеть ритуальные покрывала, шапки, традиционных кукол и многое другое. А дополнит выставку скульптура и графика Василия Моисеева, который долго жил в Якутии и на Камчатке, путешествовал по Северному краю и Арктике. Его работы — пластика и графика — несут в себе песни и сказания исконных северных народов — хантов, манси, ненцев, чукчей, каяков и других.
В рамках мероприятия также пройдет круглый стол на тему: «Сакральные образы традиционной культуры в современном народном и декоративно-прикладном искусстве народов Югры», а еще гости выставки смогут увидеть документальную трилогию Ивана Головнева по теме экспозиции.
Выставка организована при содействии Некоммерческого фонда поддержки и развития народных художественных промыслов и ремесел, Ассоциации народного искусства и дизайна, Фонда Наследие Севера, МГХПА им. С. Строганова, Детского развивающего центра «Академия маленьких наук».
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