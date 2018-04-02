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Гости Главного ботанического сада увидят цветущие азалии
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Гости Главного ботанического сада увидят цветущие азалии 

Управа Останкинского района 3 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Выставка азалий откроется во вторник, 3 апреля, в Главном ботаническом саду им. Цицина. Посетители увидят все многообразие этих цветов, собранное в Ботсаду, в пору цветения растений.
— Азалия — декоративный цветок, который отличается красивыми нежными цветами. Его родина — территории Индии и Китая. Посетители увидят различные виды азалий, цветущих в Главном ботаническом саду, — сообщили в отделе тропических и субтропических растений.
Выставка расположена в тропическом экспозиционном отделении фондовой оранжереи Главного ботанического сада. Он находится по адресу улица Ботаническая, 4. Дополнительная информация доступна на сайте учреждения. (иб)
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