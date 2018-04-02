Российское пищевое оборудование пользуется популярностью на европейских выставках 

С 20 по 23 марта в г. Кельн (Федеративная Республика Германия) состоялась международная выставка пищевых технологий «Anuga FoodTec 2018». Мероприятие проходит один раз в три года и является крупнейшим событием в отрасли. В выставке приняло участие более 1 700 компаний из 50 стран, а число посетителей превысило 50 тыс. человек. Впервые на «Anuga FoodTec» при поддержке Минпромторга России, АО «Российский экспортный центр» и Ассоциации «Росспецмаш» был организован российский национальный павильон. Нашу страну представили такие компании, как: «Амата Скейл» (г. Санкт-Петербург), «ТАУРАС-ФЕНИКС» (г. Санкт-Петербург), «КЛАСС-ИНЖИНИРИНГ» (г. Санкт-Петербург), «Тайфун-Инновация» (Ставропольский край), «ИМПРЕСС АРТ» (Московская область) и «Пром-Упак» (Московская область). В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации № 488 данным предприятиям были компенсированы расходы на участие в выставке (затраты на аренду выставочных площадей, застройку стендов, доставку оборудования). Площадь дебютной коллективной экспозиции составила 100 кв. м, при этом Департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России выражает уверенность, что на очередной выставке «Anuga FoodTec», которая состоится весной 2021 года, российские предприятия пищевого машиностроения будут готовы разместиться на 400 кв. м. Предприятиями «Амата Скейл» и «ТАУРАС-ФЕНИКС» была продемонстрирована работа упаковочного комплекса, состоящего из комбинационного дозатора, контрольного конвейера, фасовочно-упаковочной машины, а также системы транспортеров. «КЛАСС-ИНЖИНИРИНГ» привез автоматическую машину для перемотки полиэтиленовой пленки, которая пользуется популярностью в странах Европы. Кроме того, на стенде была представлена упаковочная продукция компаний «ИМПРЕСС АРТ» и «Пром-Упак». Среди представленного на выставке современного пищевого оборудования мировых производителей российские экспонаты по праву заняли достойное место. В ходе мероприятия были проведены переговоры о поставке отечественной продукции с компаниями из Бразилии, Норвегии и Австралии, заключены предварительные соглашения о продаже техники в Словакию, Пакистан и Азербайджан. Большой интерес к российским машинам проявили предприниматели из Кубы. По мнению экспонентов, формат коллективных экспозиций является наиболее оптимальным для участия в зарубежных выставках.