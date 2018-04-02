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Петербургский художник повесил плакат, стилизованный под полицейскую куртку
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Петербургский художник повесил плакат, стилизованный под полицейскую куртку 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Петербургский уличный художник Миша Маркер разместил на перекрестке Боровой и Курской улиц арт-объект в виде плаката, напоминающего куртку полицейского. На плакате написано «Мечтаешь?». В марте в центре города появился плакат по мотивам драмы «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На нем Маркер написал «Нам билбордов не хватит спрашивать». Он также является автором картин о карьеристах на Невском проспекте, о кризисе на пересечении улиц Марата и Социалистической, а также о петербургской полиции.
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