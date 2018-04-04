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Более 35 тыс. человек посетили выставку изобретателя фотографии из Англии в ГМИИ им. А. Пушкина
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Более 35 тыс. человек посетили выставку изобретателя фотографии из Англии в ГМИИ им. А. Пушкина 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Фото: MosDay.ru
Выставку работ одного из изобретателей фотографии в Государственном музее изобразительных искусств им. А. Пушкина за два месяца ее работы посетили более 35 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«В ГМИИ им. А. Пушкина завершается первая в России выставка работ одного из изобретателей фотографии Уильяма Генри Фокса Тальбота (William Henry Fox Talbot, 1800–1877 гг.). За два месяца выставку посетили более 35 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на выставке представлено около 150 авторских отпечатков и негативов из собраний Национального музея науки и медиа в Брэдфорде и Музея Виктории и Альберта в Лондоне (Великобритания), а также устройства для создания изображений — камера-обскура и камера-люцида — из собрания Политехнического музея в Москве.
Выставка продлится до 8 апреля 2018 г.
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