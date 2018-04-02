В Самаре стартовал выставочный проект «Русский балет — вдохновенный рисунок танца»

Французский танцор и хореограф Мариус Петипа более полувека жил и творил в Санкт-Петербурге, внес неоценимый вклад в развитие русской классической школы танца. До сих пор «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», Корсар", «Эсмеральда» и другие блистательные постановки, созданные великим балетмейстером, украшают репертуары многих театров. Лучшие творения Петипа были созданы в содружестве с гениальным русским композитором Петром Чайковским . Многие из спектаклей, поставленных в свое время Петипа, шли и до сих пор идут на самарской сцене. Хотя, как отметила на открытии выставочного проекта директор Самарского хореографического училища Валентина Пономаренко, это весьма непростые для исполнения постановки.

На открытии этого выставочного проекта юные исполнительницы из Самарского хореографического училища показали зрителям вариации из акта «Подводное царство» в балете «Конек-горбунок», фрагменты балета «Лебединое озеро» и других классических постановок Петипа.

Кстати, один из самых известных номеров «Лебединого озера» — «Танец маленьких лебедей» — вопреки расхожему мнению, был поставлен не Петипа, а его учеником Львом Ивановым и принят великим хореографом без единой поправки. Об этом и многом другом из истории русского балета можно было также узнать на открытии выставочного проекта.

Выставки позволят зрителям окунуться в богемную атмосферу последней четверти 19 века — времени, когда создавались балеты Мариуса Петипа.

Приглушенное освещение, фотографии мастеров старого балета, платья балерин, предметы интерьера того времени, афиши… По представленным репродукциям можно проследить, как отразился русский балет в творчестве Пикассо и других великих художников.

Уникальный материал из фонда библиотеки знакомит гостей с балетным искусством, рассказывает о творческом пути известных балетмейстеров и танцовщиков. В экспозиции также представлены материалы из личного собрания театроведа, заслуженного работника культуры России Светланы Хумарьян и из коллекции Самарского академического театра оперы и балета.

В рамках проекта в библиотеке проходят творческие встречи с мастерами балета, показывают игровые и документальные фильмы, посвященные искусству танца.