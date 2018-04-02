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В «Царицыне» заработала выставка глиняных фигурок
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В «Царицыне» заработала выставка глиняных фигурок 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 44 минуты назад
Фото: Борисовские пруды
Зачем ребенку медведь? На этот вопрос ответит выставка глиняных фигурок животных, которая открылась в музее-заповеднике «Царицыно» в субботу, 31 марта.
Все 110 экспонатов собраны из царицынских фондов и представляют собой глиняные статуэтки, выполненные русскими, белорусскими, латвийскими, узбекскими, таджикскими мастерами второй половины XIX-XX века. Каждая из них изображает зверей.
— Образ животного — это символический проводник для маленького ребёнка в реальный мир, — отмечается на официальном сайте музея-заповедника «Царицыно».
Однако самая главная прелесть выставки заключается в том, что все фигурки выстроены в сценки и передают небольшую сказочную историю. Возле стеклянных шкафов лежат книжки-раскладушки, где посетители смогут оставить рисунки, и написать небольшие рассказы, вдохновившись экспозицией.
Продлится выставка до 31 марта 2019 года.
Фото: музей-заповедник «Царицыно»
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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