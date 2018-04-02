Монреальская биеннале современного искусства подала заявление о банкротстве

По сообщениям канадской прессы, Монреальская биеннале современного искусства подала заявление о банкротстве, не справившись с долгами, оставшимися после выставки 2016 года. Задолженность 32 кредиторам, включая персонал биеннале, составляет примерно $160 тыс. Крупнейшим кредитором является монреальская компания-перевозчик произведений искусства, которой задолжали около $70 тыс. Руководство биеннале ожидало, что выставка 2016 года приведет Монреальскую биеннале к глобальному успеху, однако вместо этого очередную выставку, намеченную на 2018 год, пришлось отменить из-за финансового дефицита, а выставка 2020 года хотя и не отменена, но находится под вопросом. Среди причин неплатежеспособности биеннале аудиторская компания Deloitte называет неспособность к созданию сбалансированного бюджета, а также провал кампании по сбору средств среди филантропов.

Источник: artforum