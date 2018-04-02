Через неделю стартует интерактивный выставочный проект музея «Торум Маа»

7 апреля в 12.00 в Ханты-Мансийске на территории «Этнографического музея под открытым небом „Торум Маа“ состоится празднование Вороньего дня.

Как сообщает UgraNow, интерактивный выставочный проект „Музей живой культуры“: Вороний день в музее „Торум Маа“ посвящен зарождению новой жизни. Именно в этот день по традиции Ворона, прилетая на север, приносит людям вести о приходе весны.

Гостей праздника ждет театрализованный пролог, мастер-класс — конкурс на лучшее гнездо для вороны, конкурсы стихов, загадок, пословиц, поговорок. Также для югорчан подготовлены спортивно-культурная программа „Этно-старт“, дегустация блюд национальной кухни и многое другое. Телефоны для справок: +7 (3467) 322-058, 315-722