Ещё
Через неделю стартует интерактивный выставочный проект музея «Торум Маа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Через неделю стартует интерактивный выставочный проект музея «Торум Маа» 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
7 апреля в 12.00 в Ханты-Мансийске на территории «Этнографического музея под открытым небом „Торум Маа“ состоится празднование Вороньего дня.
Как сообщает UgraNow, интерактивный выставочный проект „Музей живой культуры“: Вороний день в музее „Торум Маа“ посвящен зарождению новой жизни. Именно в этот день по традиции Ворона, прилетая на север, приносит людям вести о приходе весны.
Гостей праздника ждет театрализованный пролог, мастер-класс — конкурс на лучшее гнездо для вороны, конкурсы стихов, загадок, пословиц, поговорок. Также для югорчан подготовлены спортивно-культурная программа „Этно-старт“, дегустация блюд национальной кухни и многое другое. Телефоны для справок: +7 (3467) 322-058, 315-722
АиФ Югра: последние новости
В окружном доме народного творчества представили уникальные экспонаты Выставка «Театр на бумаге» продолжит свою работу Где в Сургуте можно взять вербу?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение