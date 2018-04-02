Как сообщил журналистам руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, Шуховская башня будет передана в ведение одного из федеральных музеев: «В позапрошлом году завершены противоаварийные работы, внутри выстроен каркас, который держит. Аварийность и угроза утраты ушли. Министерство связи вносит изменения в проектную документацию. Дальше планируется, что башня перейдет в ведение одного из федеральных музеев». По сведениям Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО), Шуховскую башню, вероятно, передадут Политехническому музею. В настоящее время башня находится в федеральной собственности, она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Источник: РИАМО