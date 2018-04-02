В Испании арестованы два искусствоведа, участвовавшие в контрабанде древностей 

В Испании арестованы два специалиста по искусству, подозреваемые в участии в организованной преступной группе, которая продавала контрабандные древности, похищенные с археологических раскопок в Ливии группами, связанными с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). В результате полицейской операции конфискованы многочисленные произведения искусства, в том числе семь мозаик и один саркофаг. Работы были похищены с археологических объектов в районе Киренаики и северной Триполитании, где находятся античные археологические объекты. Арестованные искусствоведы являются экспертами в области античного искусства, один из них даже регулярно участвовал в посвященных искусству телевизионных программах. Контрабандные древности реализовывались через галерею в Барселоне, принадлежащую арестованным. В настоящее время им предъявлены обвинения в участии в преступной организации, фальсификации документов, контрабанде и финансировании терроризма. Испанская полиция связалась с ливийской стороной для проверки подлинности конфискованных работ.
Источник: artdaily