Ещё
Казахстанского «Золотого человека» представят на выставке в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Казахстанского «Золотого человека» представят на выставке в Москве 

ТАСС 2 часа назад
АСТАНА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Выставка «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства» из фондов Национального музея Казахстана откроется во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве 3 апреля. Экспозиция организована в рамках международного выставочного проекта «Шествие „Золотого человека“ по музеям мира».
"Золотой человек" — это условное название археологической находки, сделанной в 1969-1970 годах в 53 километрах от Алма-Aты.
"Главный экспонат выставки — сакский воин в полном облачении, найденный в кургане Иссык (Алматинская область). В погребальной камере археологи нашли в общей сложности 4800 украшений. После фараона Тутанхамона — это наибольшее количество золотых предметов, когда-либо найденных в гробницах", — рассказали в пресс-службе Министерства культуры и спорта Казахстана.
"Золотой человек" на крылатом барсе стал одним из национальных символов Казахстана. Копии сакского воина установлены во многих городах республики, одна из них венчает монумент Независимости на главной площади Алма— Аты. Кроме того, из фондов Национального музея Казахстана на выставке представят уникальные экспонаты: коллекцию золотых изделий, датируемую VII-ІІІ веками до нашей эры, а также коллекцию женских украшений из серебра, в которую вошли более 170 предметов ювелирного искусства XIX — середины XX веков.
Маршрут выставочного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира» до 2020 года пройдет по странам СНГ, Азии, Европы и Америки. Этот проект вошел в программу «Рухани жангыру» (Духовное возрождение), реализуемую Министерством культуры и спорта Казахстана. Он знакомит зарубежную общественность с богатым культурным наследием республики.
В Москве выставка продлится до 13 мая 2018 года.
ТАСС: последние новости
Пушкинский музей проведет экскурсию для людей с аутизмом Власти Кемеровской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в ТЦ Первая за 25 лет выставка произведений из Третьяковской галереи открывается в Новосибирске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение