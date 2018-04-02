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В «Арсенале» прочитают лекции о художнике Юрии Соболеве
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В «Арсенале» прочитают лекции о художнике Юрии Соболеве 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Лекцию «Юрий Соболев: от модульной сетки к мультимедийным экспериментам» прочтет куратор Галина Метеличенко-Соболева в ГЦСИ "Арсенал" 5 апреля. Мероприятие пройдет в рамках параллельной программы к выставке "Юрий Соболев. Космос для собственного употребления".
Юрий Соболев — российский художник. В 70-х годах основой его рисунков становится модульная сетка. Развивая структурный подход к искусству, Соболев занимается созданием аудиовизуальных систем — полиэкранными слайд-фильмами. Одновременно художник начинает работать с видео и создает ряд синтетических междисциплинарных художественных произведений. Об этом периоде его творчества и пойдет речь на лекции.
Вход на лекцию свободный.
Бесплатные билеты можно получить на кассе правого крыла Арсенала.
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