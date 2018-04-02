В «Арсенале» прочитают лекции о художнике Юрии Соболеве

Лекцию « Юрий Соболев : от модульной сетки к мультимедийным экспериментам» прочтет куратор Галина Метеличенко-Соболева в ГЦСИ "Арсенал" 5 апреля. Мероприятие пройдет в рамках параллельной программы к выставке "Юрий Соболев. Космос для собственного употребления".

Юрий Соболев — российский художник. В 70-х годах основой его рисунков становится модульная сетка. Развивая структурный подход к искусству, Соболев занимается созданием аудиовизуальных систем — полиэкранными слайд-фильмами. Одновременно художник начинает работать с видео и создает ряд синтетических междисциплинарных художественных произведений. Об этом периоде его творчества и пойдет речь на лекции.

Вход на лекцию свободный.

Бесплатные билеты можно получить на кассе правого крыла Арсенала.