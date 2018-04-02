Ещё
«Подарить улыбку миру» решили в районе Выхино-Жулебино
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Подарить улыбку миру» решили в районе Выхино-Жулебино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Фотовыставка «Подари улыбку миру» открывается сегодня в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино.
— Всемирный день смеха — хороший и добрый праздник, который отмечается 01 апреля, — отметила пресс-секретарь КЦ «Лидер» Анна Гуляева. — Именно ему посвящена новая фотовыставка в нашем центре. В экспозицию вошли красочные и светлые фотографии, которые заставят всех улыбаться.
Ознакомиться с экспозицией можно по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. Открытие выставки состоится в 16.00. Вход свободный.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
«Женский образ в современной живописи» презентовали в районе Лефортово Столичные поликлиники станут передавать в школы сведения о здоровье детей автоматически Всемирный день здоровья отметят в районе Марьино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение