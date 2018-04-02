«Подарить улыбку миру» решили в районе Выхино-Жулебино 

Фотовыставка «Подари улыбку миру» открывается сегодня в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино.
— Всемирный день смеха — хороший и добрый праздник, который отмечается 01 апреля, — отметила пресс-секретарь КЦ «Лидер» Анна Гуляева. — Именно ему посвящена новая фотовыставка в нашем центре. В экспозицию вошли красочные и светлые фотографии, которые заставят всех улыбаться.
Ознакомиться с экспозицией можно по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. Открытие выставки состоится в 16.00. Вход свободный.