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Выставку «Рыбалка, охота и активный отдых на Волге» посетило более 7 тыс. человек
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Выставку «Рыбалка, охота и активный отдых на Волге» посетило более 7 тыс. человек 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
В этом году удачно совпало сразу два события: 15-летний юбилей проекта, и годовщина образования департамента охоты и рыболовства Самарской области, который традиционно оказывает поддержку выставке.
"Прямо на выставке можно было получить разрешение на охоту на пернатую дичь", — отмечает руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев.
Выставку посетили почти 7 тысяч человек. Гостям было из чего выбрать. Сотни снастей, навигационное и спортивное снаряжение, лодки, катера, мотоциклы и квадроциклы. Словом, все для полноценного отдыха. 93 компании представили свою продукцию. Свыше 40 мероприятий деловой программы для самых увлеченных охотников и рыболовов. Сотни селфи и миллионы разговоров с единомышленниками.
На площадку выставки приехал заслуженный путешественник России, член географического сообщества Артур Чубаркин, который делился впечатлениями о кругосветном путешествии. На творческой встрече он рассказывал о поездке в Антарктиду, в Бразилию, на Чукотку. Артур Владимирович привез с собой диковинные вещицы.
Гости выставки отмечали хорошую атмосферу в кругу старых и новых знакомых. Александр Дунаев провел насыщенный семинар. Рассказал о новинках 2018 года. А известный эксперт Андрей Старков собрал полный зал и рассказал о ловле голавля на Волге. Деловая программа проекта — это отдельная часть выставки, где можно было узнать много нового и интересного, пообщаться с экспертами.
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