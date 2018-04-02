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Музей Зеленограда презентовал концепцию оформления нового помещения в корпусе 360
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Музей Зеленограда презентовал концепцию оформления нового помещения в корпусе 360 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В 2016 году Музею Зеленограда были переданы новые помещения площадью 1130 кв. м в корпусе 360 «Флейта». А недавно зеленоградское учреждение получило в оперативное управление еще одно помещение во «Флейте» площадью 1,1 тыс. кв. м.
О новой концепции оформления помещений в корпусе 360 рассказал директор Музея Зеленограда Денис Чиликин.
По замыслу сотрудников музея, новые помещения должны стать настоящим современным культурным центром и при этом не лишиться индивидуальности и прошлого.
Музейная экспозиция расположится на первом этаже «Флейты». Все технические помещения, а также фондовые хранилища будут организованы в специально оборудованном подвале. Предусматривается максимальное сохранение архитектурных особенностей здания эпохи советского модернизма, материалов и цветовых решений его основных архитектурных элементов — опорных пилонов, которые делают здание уникальным и узнаваемым. Пилоны являются частью интерьера музейного пространства, что будет учтено при создании новой экспозиции в соответствии с современными дизайнерскими и техническими требованиями. Стоит отметить, что концепция развития музея была поддержана одним из создателей дома «Флейты», известным архитектором Феликсом Новиковым и одобрена Ученым советом музея.
С концепцией развития Музея Зеленограда можно было ознакомиться на Московском культурном форуме — 2018, который проходил в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 25 марта, а также в настоящее время она представлена в КЦ «Зеленоград» на выставке «Город–сад», посвященной 60-летию Зеленограда.
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