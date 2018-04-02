Красноярская «Территория» представит современное искусство

В сентябре 2018 года Красноярск ожидает значительное событие в культурной жизни города — фестиваль «Территория. Красноярск». На одной сцене с ведущими российскими коллективами представят свои спектакли лучшие региональные театры. А один из спектаклей будет проходить прямо в квартирах у жителей города.

Где рождается новое искусство?

Фестиваль, который состоится в Красноярске с 10 по 16 сентября 2018 года, включает в себя два основных направления: театральное и выставочное.

Театралы смогут увидеть лучшие спектакли ведущих московских и региональных театров. Штаб-квартирой фестиваля станет красноярский ТЮЗ, однако спектакли пройдут и на других площадках города, и даже в квартирах красноярцев. Зрители познакомятся с постановками ведущих российских театральных коллективов и работами победителей третьего конкурса «Полюс. Золотой сезон».

Арт-директорами фестиваля стали театральный критик, программный директор нескольких международных фестивалей, заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский и исполнительный директор ММОМА Василий Церетели

«"Территория. Красноярск” продолжает серию региональных проектов фестиваля-школы «Территория». Мы постарались сделать программу разнообразной, соединив в афише спектакли разных жанров — это один из принципов фестиваля. Другой принцип — наличие обширной образовательной программы. Главное отличие красноярского фестиваля от московского «старшего брата» — показ спектаклей-победителей конкурса «Полюс. Золотой сезон». Опыт прошлого года показал, что такое соседство — не вынужденное, а органичное, плодотворное. Новое искусство должно и может рождаться и развиваться не только в столицах, но и в регионах страны. Собственно, в этом развитии и состоит сверхзадача «Территории», которую мы уже можем с полным основанием назвать не московским фестивалем, о общероссийским движением» — подчеркнул арт-директор фестиваля-школы «Территория» Роман Должанский.

Цены на билеты организаторы обещают сделать вполне доступными для обычных зрителей и сравнимыми с теми, что привычны для красноярской публики. Продажа начнется с конца июня, когда станут известны победители конкурса «Полюс. Золотой сезон».

«Красноярк — город с большой театральной традицией. Поэтому мы уделили особое внимание тому, чтобы красноярской публике было интересно прийти на этот фестиваль, познакомиться с постановками абсолютно разных жанров и разных направлений, отражающих актуальность и современность того, что происходит сегодня в российском театре, — отметила директор фестиваля «Территория» Екатерина Якимова.

Театральная программа

В рамках «Территории. Красноярск» будут показаны постановки ведущих российских театральных коллективов. Европейский театр на фестивале представит театральная группа Rimini Protokoll — всемирно признанные новаторы в области документального театра.

Программа фестиваля:

— Спектакль «Дыхание» театра Наций — трогательная история любви в постановке Марата Гацалова по пьесе современного английского драматурга.

— Спектакль «Кафе Идиот» от театра «Балет Москва» в постановке хореографа Александра Пепеляева . В 2016 году он стал лауреатом премии «Золотая Маска» в номинации «Лучший спектакль в современном танце».

— Спектакль «Не про это» режиссера Дмитрия Мелкина от Мастерской Брусникина и Школы-студии МХАТ создан на основе двух пьес Владимира Маяковского «Клоп» и «Баня» с использованием архивных аудиозаписей.

— Премьера красноярского ТЮЗа «Мухи» в постановке Романа Феодори по пьесе Жана-Поля Сартра.

— Документальный спектакль-променад «До и после», основой которого стали рассказы артистов и работников театра и кино старшего поколения — подопечных Благотворительного фонда «Артист», создан режиссером Дмитрием Брусникиным и художником Ксенией Петрухиной с участием студентов Школы-студии МХАТ.

— «Музей Инопланетного Вторжения» от Театра Взаимных Действий представит музейную экспозицию, где актеры сыграют роль экскурсоводов. Для создания этого спектакля объединились художники Шифра Каждан, Леша Лобанов, Ксения Перетрухина

— Фестиваль завершит «Опера-Гала» — концерт с участием ведущих солистов российской и мировой оперной сцены.

«Театр идёт к вам!»

Программа фестиваля включает несколько работ в экспериментальных форматах, но самым смелым, вероятно, станет «Театр вне театра», адресованный зрителям, которые не хотят идти в театр. «Тогда театр идёт к вам!», — восклицают авторы и предлагают перенести действие в обычную жилую квартиру. Создатели иммерсивно-игрового спектакля «В гостях. Европа», немецкая театральная группа Rimini Protokoll, награждены европейской Премией «Новая театральная реальность» и Серебряным Львом Международной биеннале исполнительских искусств в Венеции.

Чтобы принять у себя в квартире артистов нужно будет подать заявку организаторам. Условия, необходимые для спектакля, организаторы объявят заблаговременно. Выберут 10 квартир, где будет организовано театральное пространство. 15 зрителей, купивших билет, узнают адрес за день до события и станут гостями дома, где их пригласят за большой стол и вовлекут в двухчасовое действие. Тема для совместного творчества — устройство современного общества и границы — как личные, так и политические.

«Полюс. Золотой сезон»

Изюминкой фестиваля станет участие победителей конкурса «Полюс. Золотой сезон», который пройдет уже в третий раз. Участие в нем примут театральные коллективы из регионов присутствия компании «Полюс» (Красноярский край, Магаданская и Иркутская области, республика Саха (Якутия), а победители получат гранты на участие в фестивале «Территория. Красноярск» общей суммой в 6 млн рублей. Экспертное жюри составит шорт-лист из 8 театров, которые поедут на «Территорию. Красноярск» и станут участниками образовательной программы для региональных актеров, режиссеров и продюсеров. А два лучших театра покажут свои спектакли на фестивале.

Отметим, в прошлом году финал конкурса с успехом был «обкатан» в рамках фестиваля «Территория. Магадан». Красноярск, город-миллионник, должен стать новой ступенькой в жизни конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо в период до 1 мая подать заявку с описанием социальной миссии коллектива и приложить видео спектакля для взрослой аудитории. Оценку работам даст экспертный совет конкурса с участием ведущих российских специалистов в сфере искусства и культуры, таких как Роман Должанский, театральный критик Глеб Ситковский , музыкальный критик и драматург Илья Кухаренко , театральный обозреватель Елена Смородинова.

«Благодаря конкурсу ‟Полюс. Золотой сезон” театральные коллективы из отдаленных регионов открывают для себя новую зрительскую аудиторию. Не менее важна и образовательная составляющая проекта. По опыту предыдущих конкурсов мы знаем, что для представителей театров эта встреча на площадке фестиваля — настоящий праздник, возможность узнать о современных трендах и методах управления в сфере искусства, обменяться опытом и получить заряд творческого вдохновения, чтобы затем делиться им со зрителями на своих «домашних» площадках», — отметила директор по связям с общественностью «Полюса» Виктория Васильева

Выставка работ современных художников