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Ямал в самом сердце Лондона
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Ямал в самом сердце Лондона 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
30 марта 2018 года в Лондоне открылась фотовыставка мирового конкурса «Travel Photographer of the Year». Этот конкурс для фотографов-путешественников придумали два профессиональных фотографа из небольшого городка Саффокл в Англии в 2003 году. С 2010 по 2015 год инициативу поддерживало «Королевское географическое общество». Сегодня конкурс проводиться при поддержке университета Гринвич.
В жюри — лучшие фотографы мира, которые отдают предпочтение высокохудожественные фотографиям городских и природных пейзажей. Каждый год снимки победителей оказываются на выставке в Лондонском музее, а позже отправляются передвижной выставкой по странам мира.
В 2018 году выставку работ-победителей решено организовать на площади мост-сити. Это район Лондона, прямо напротив знаменитого Тауэрского моста и мэрии. Среди мировых пейзажей, портретов и снимков городских улочек можно увидеть снежные пустыне российского заполярья, оленьи нарты и лица коренных жителей крайнего севера. Эти снимки российский фотограф Алексей Сулоев привёз с Ямала. Он единственный российский фотограф в числе лидеров. До 28 апреля выставку«Travel Photographer of the Year» посетят полтора миллиона человек со всего мира.
Фотографии Алексея Сулоева
Источник фотографий: https://vk.com/yamolod.yanao
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