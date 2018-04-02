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Выставка цветочных горшков с искусственным миниатюрным пейзажем в Ванкувере
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Выставка цветочных горшков с искусственным миниатюрным пейзажем в Ванкувере 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ванкувер, 2 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в канадском Ванкувере состоялась выставка цветочных горшков с искусственным миниатюрным пейзажем /кит. пэньцзин/, на которой были представлены около ста подобных работ разных стилей, созданных местными мастерами этого вида искусства. (Синьхуа)
Ванкувер, 2 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в канадском Ванкувере состоялась выставка цветочных горшков с искусственным миниатюрным пейзажем /кит. пэньцзин/, на которой были представлены около ста подобных работ разных стилей, созданных местными мастерами этого вида искусства. (Синьхуа)
Ванкувер, 2 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в канадском Ванкувере состоялась выставка цветочных горшков с искусственным миниатюрным пейзажем /кит. пэньцзин/, на которой были представлены около ста подобных работ разных стилей, созданных местными мастерами этого вида искусства. (Синьхуа)
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