Выставка цветочных горшков с искусственным миниатюрным пейзажем в Ванкувере

Ванкувер, 2 апреля / Синьхуа / — В воскресенье в канадском Ванкувере состоялась выставка цветочных горшков с искусственным миниатюрным пейзажем /кит. пэньцзин/, на которой были представлены около ста подобных работ разных стилей, созданных местными мастерами этого вида искусства. (Синьхуа)

Ванкувер, 2 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в канадском Ванкувере состоялась выставка цветочных горшков с искусственным миниатюрным пейзажем /кит. пэньцзин/, на которой были представлены около ста подобных работ разных стилей, созданных местными мастерами этого вида искусства. (Синьхуа)

Ванкувер, 2 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в канадском Ванкувере состоялась выставка цветочных горшков с искусственным миниатюрным пейзажем /кит. пэньцзин/, на которой были представлены около ста подобных работ разных стилей, созданных местными мастерами этого вида искусства. (Синьхуа)