Кричалки болельщиков разных лет смогут услышать москвичи на выставке об истории футбола на ВДНХ

Кричалки болельщиков разных лет смогут услышать посетители выставки об истории футбола, которая откроется на ВДНХ 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ВДНХ».

«1 июня 2018 г. ВДНХ представит новый музейный проект — выставку, посвященную истории отечественного футбола, которая приурочена к открытию чемпионата мира в России в 2018 г. В четырех залах исторического павильона №67 «Карелия» разместится уникальная экспозиция, которая расскажет историю российского и советского футбола с образования первой сборной команды Российской империи в 1911 г. по сегодняшний день. Новый выставочный проект ВДНХ поможет посетителям проследить за развитием в нашей стране самого популярного в мире спорта», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что главная экспозиция будет состоять из трех разделов: «История императорского и советского футбола», «Зал славы», посвященный лучшим отечественным футболистам, и «Современная история российского футбола и околофутбола». Тема будет раскрываться через кинематограф, изобразительное искусство, мультипликацию, литературу, фотографию, графику и компьютерные игры.

Гости ВДНХ увидят редкие кадры из фотоархивов. Кроме того, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства специально для выставки подготовил большую коллекцию фарфора и лаковой миниатюры на футбольную тематику. В экспозиции также будет представлена раритетная футбольная атрибутика, награды, коллекции значков и марок из частных коллекций и фондов клубных музеев.

В отдельной зоне посетители выставки смогут поиграть в футбол на сохранившихся и ставших уже раритетными советских игровых автоматах. В кинозале, расположенном сразу при входе в павильон, будет демонстрироваться документальное и художественное кино о лучших футболистах и тренерах, кинохроника матчей разных лет.

«Дополнят экспозицию выставки несколько проектов от ведущих российских фотографов и дизайнеров. Посетители смогут увидеть панорамные фотоколлажи от известного дизайнера и графика Игоря Гурона, серию фотографий о женском футболе от Марго Овчаренко , а также исследовательский фотопроект «Сборная команда» от документального фотографа Сергея Новикова . Фотопроект представит типологию из 11 героев, имеющих непосредственное отношение к функционированию команд массового, низового и любительского футбола. Кроме того, в качестве специально разработанных аудиоинсталляций на выставке будет представлен аудиоархив, куда войдут аудиозаписи кричалок футбольных болельщиков разных лет, «звук стадиона», интервью с футболистами, тренерами, журналистами, деятелями искусства и другие», — рассказали в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 г. в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.