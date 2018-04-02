Выставка об истории российского футбола откроется 1 июня 2018 года на ВДНХ

Как сообщает пресс-служба выставочного комплекса, в четырех залах павильона №67 «Карелия» разместится уникальная экспозиция, которая расскажет историю российского и советского футбола с образования первой сборной команды Российской империи в 1911 году и по сегодняшний день. Гости ВДНХ увидят редкие кадры из фотоархивов, раритетную футбольную атрибутику, награды, коллекции значков и марок из частных коллекций и фондов клубных музеев. Посетители выставки смогут поиграть в футбол на советских игровых автоматах, а также сразиться в первые культовые компьютерные игры и игры на приставках.