Картинки из детства

«Иллюстрации ничего не воспитывают, кроме фантазии и вкуса»

Поймать для интервью иллюстратора детских книг Игоря Олейникова последнее время — большая удача. В конце марта в итальянском городе Болонья он получил самую престижную в мире детской литературы премию имени Ханса Кристиана Андерсена , и его и без того плотное расписание дополнилось новыми рабочими поездками. Нам удалось поговорить с художником перед его выездом в аэропорт.

Премию имени Андерсена профессионалы сравнивают с Нобелевской — она вручается раз в два года всего в двух номинациях: «Лучший детский писатель» и «Лучший иллюстратор детской литературы». Для России победа Олейникова особо дорога и тем, что россияне не удостаивались премии уже больше сорока лет.

Иллюстрации Олейникова хорошо узнаваемы: их отличает размытость контуров, фактурность, цветовая насыщенность, не режущая при этом глаз, а еще атмосфера, которую невозможно передать словами. Кажется, что его герои на секунду замерли и через мгновение продолжат двигаться. «Мультипликационность» своих образов Олейников объясняет любовью к анимации: он долгое время работал в «Союзмультфильме», принимал участие в создании знаменитых мультиков: «Жил-был пес», «Мартынко», «Халиф-аист». Именно из анимации пришло стремление передать движение героев, динамику в книжных иллюстрациях.

"Для книжной иллюстрации важны не столько образы, а композиция, цвета, тональность, поиск атмосферы, — рассказывает Игорь Олейников, — при этом вовсе не обязательно, чтобы детская книга была веселой. У меня, например, довольно много мрачноватых картинок. Детские книги нужны и про жизнь, и про радость, и про печаль, и даже про смерть. Не надо бояться разговаривать с детьми на серьезные темы".

Коллега Олейникова, московский иллюстратор Вадим Челак, поддерживает это мнение:

"Сейчас в детской литературе не хватает драматичных историй, которые могут заставить задуматься о чем-то серьезном. Недавно я работал с книгой «Фламандский пес», она очень грустная. История оставляет след в душе даже взрослого, что же говорить о ребенке. Хотя вовсе не обязательно, чтобы у произведения был трагический финал. Я иллюстрировал книгу «Ханс Бринкер, или Серебряные коньки» — это драматичная история, которая заканчивается хорошо, но в ней говорится и о дружбе, и о взаимовыручке, и о справедливости".

Однако, по мнению Игоря Олейникова, воспитательную функцию все же выполняет текст, а не иллюстрация, главная задача картинок — помочь читателю погрузиться в атмосферу книги.

"Ничего иллюстрации, по сути, не воспитывают, кроме вкуса и фантазии. А для ребенка это крайне важно, — объясняет художник. — Сейчас в мире детской литературы прорыв, причем не только в качестве литературы, но и иллюстраций. В 90-е был какой-то кошмар — все было завалено жуткими книжками с такими милыми животными на картинках, зверушками, у которых волосок к волоску, девочками в розовых платьицах, с курносенькими носами и голубыми глазками, такие приторно-ванильные, нарочито детские. Кажется, эти книжки были рассчитаны на мам, как и вещи со стразиками и блестками. О детях создатели таких книг думали меньше всего".

Олейников отмечает, что при создании иллюстрации — в каком бы стиле она ни была — нужно соблюсти чувство меры, это правило касается любого стиля. Дети очень восприимчивы, поэтому так важно, чтобы в книгах не было безвкусицы и пошлости.

"Сейчас есть из чего выбрать, качество современной детской литературы в России растет, это связано с тем, что подросло молодое поколение художников, которые получили доступ к мировой литературе, в том числе и к книгам с иллюстрациями. Они видят работы разных авторов, видят мировые тенденции. Также выросло и качество печати. Все же для детей, особенно маленьких, картинка даже важнее, чем сам текст, и важно, насколько качественно напечатаны эти иллюстрации".

"Лучшие художники ушли в детскую литературу"

Долгое время в России при оформлении детских книг преобладал стиль реализма. И один из лучших художников детской литературы, на картинках которого выросло уже несколько поколений, — Николай Устинов . Русские сказки, рассказы Пришвина, Ушинского, произведения Пушкина и Бунина — всего Николай Александрович проиллюстрировал более 300 детских книг.

Николай Устинов встречает нас в своей мастерской в одном из переулков Старого Арбата. Он и сам похож на сказочного доброго героя: белоснежные волосы и густая борода, лучистый взгляд ясных голубых глаз, открытая улыбка. Несмотря на то что ему уже за 80, художник много работает — в этом году у него выходит несколько книжек. В кабинете расставлены макеты с эскизами рисунков.

"Я всегда мечтал проиллюстрировать «Песнь о Гайавате», все, что связано с индейцами, меня очень привлекает. И тема этники тоже. Вот, это финская сказка". — Николай Александрович показывает акварельные рисунки, на которых изображены юрта и оленеводы.

Один взгляд на эти рисунки моментально переносит в детство: тонкие книжки издательства «Детгиз» с иллюстрациями Устинова были, наверное, у каждого советского ребенка, который родился в 70-е и позже. Именно с них для многих когда-то началось знакомство с природой, с миром животных, с русской деревней. Мы листаем книгу, переизданную недавно одним из петербургских издательств, — она предназначена для дошкольников, но иллюстрации в ней трудно назвать просто картинками: скорее это картины, которые взрослому не менее интересны, чем ребенку.

"В то время у нас была очень большая конкуренция, — рассказывает знаменитый иллюстратор, — в детскую литературу шли лучшие художники, которые не нашли себя в живописи. Многие не хотели ничего общего иметь с политикой, не хотели заниматься пропагандой, а здесь, в детской иллюстрации, была свобода творчества".

Устинов считает, что картинки в книге должны в первую очередь заинтересовать читателя, вызвать желание не оставить книгу, а читать дальше. Его иллюстрации часто называют жизнерадостными, хотя он и говорит смущенно, открывая книгу на немецком (художник работал не только на родине, он иллюстрировал и книги на иностранных языках): «Ну почему, вот, например, французская сказка, здесь довольно мрачная атмосфера». На картинке — готическая часовня и деревья со стаей ворон на ветвях. Но мрачной ее трудно назвать: устиновское жизнелюбие пробивается и здесь.

Природа для художника — бесконечный источник сил и радости, говорит его дочь Юлия.

"Папа — истинный патриот русской природы и русской культуры, и это прослеживается во всех его работах. Нет ни одного дня, чтобы он не рисовал пейзажи. В этом трепетном отношении, наверное, и заключается секрет популярности его книжек".

Представитель реалистической художественной школы, Николай Устинов радуется, что сегодня появилось разнообразие стилей и форм в детской литературе — такого нельзя было представить еще 20 лет назад.

"Это прекрасно, что детей сегодня можно познакомить не только с классикой. На мой взгляд, самый лучший способ заинтересовать ребенка, развить у него художественный вкус — это познакомить с разными стилями и авторами. А он сам выберет, что ему ближе".