Клуб «Два Востока» проведет тематические мастер-классы и лекции на проспекте Мира

Клуб восточных языков и культуры «Два Востока» откроет мастер-классы и лекции, а также курсы иностранных языков на базе библиотеки №62 имени Пабло Неруды на проспекте Мира. Об этом сообщили в администрации учреждения.

Так, пройдут мастер-классы по китайской живописи, арабско-персидской каллиграфии, по традиционному турецкому рисунку на воде и китайской чайной церемонии. Многие из них будут бесплатными, некоторые пройдут на платной основе. Кроме того, будут работать курсы иностранных языков. Это арабский, турецкий, хинди, китайский, персидский, французский, английский, итальянский. Занятия начнутся по факту набора полной группы.

Узнать все подробности и записаться на мастер-классы и языковые курсы можно по телефону 8 (495) 683-46-07. Напомним, библиотека имени Пабло Неруды находится в шаговой доступности от метро «ВДНХ» по адресу проспект Мира, 180. (иб)