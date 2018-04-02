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Зачем советские художники писали экзотические картины в ярких красках, расскажут в библиотеке на проспекте Мира
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Зачем советские художники писали экзотические картины в ярких красках, расскажут в библиотеке на проспекте Мира 

Управа Останкинского района 29 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Лекция об особом «восточном» направлении в русской живописи первой половины XX века состоится в среду, 4 апреля, в библиотеке №62 им. Пабло Неруды на проспекте Мира.
— Ориентализм часто сравнивают с экзотикой, которая передает отдельные национальные элементы и колорит. Художники в этом стиле изображают наиболее яркие стороны выбранной культуры в необычайно живописных красках. Наиболее известны работы художников, посвященные Ближнему Востоку, странам Африки, Испании, России, — рассказали в администрации библиотеки. — Посетители узнают, что такое русский ориентализм в живописи прошлого столетия и почему плеяда советских художников обратилась в своем творчестве к теме Востока.
Начало встречи в 19.30; вход свободный, возрастное ограничение 18+.
Напомним, библиотека №62 находится по адресу проспект Мира, д. 180. (иб)
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