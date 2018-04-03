Юные таланты представят свои работы на выставке в галерее «Здесь»

Экспозиция «Здесь рисуют дети!» соберет творения ребят из Художественной школы № 548 «Царицыно», студентов Московского государственного академического художественного института имени Василия Сурикова, учеников центра семейного образования «Гусенок», победителей конкурса детского рисунка имени Нади Рушевой и юного художника Остапа Соколова.

Как сообщили на сайте объединения «Выставочные залы Москвы», в рамках выставки гостей будут ждать творческие мастер-классы и экскурсии по галерее.

Торжественное открытие экспозиции состоится 5 апреля в 18:00. Выставка будет открыта до 26 апреля. Вход по билетам.