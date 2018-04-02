«Это уравняло в возможностях сельский ДК и столичный музей»

Деятели культуры из глубинки нашли себе заступников в лице айтишников Минкульта , создавших профессиональную соцсеть, которая позволяет обычным сельским ДК греметь на всю страну: лишь бы хватило таланта. А в российских музеях больше не гоняют посетителей со смартфонами, но открывают им доступ к дополненной реальности, без надоевших всем QR-кодов. О том, как «переодевание» бумажной бюрократической системы в цифру и смирение перед лицом прогресса может привести к культурной революции, «Лента.ру» побеседовала с ответственным за IT-направление советником министра культуры Вадимом Ваньковым

Лента.ру: Мне одна музейная работница сказала, что приходить на выставку со смартфоном и тем более доставать его там из кармана — это непростительный проступок: «таким надо запрещать в музей заходить!». Может она права?

Вадим Ваньков: Тогда скоро туда почти никого пускать не будут. Лучше сделать так, чтобы гаджеты, с которыми люди давно не расстаются, перестали отвлекать. Мы попытались превратить каждое такое устройство в помощника, мультимедиагид по миру искусства.

Но обычной публике не только за аудиогидом в очереди стоять лень, но и на QR-коды смартфоны наводить.

Действительно, испробованные ранее технологии, пример которой вы привели, не столь удобны и к тому же весьма затратны в эксплуатационном плане. QR-коды надо где-то размещать, они не всегда вписываются в интерьеры. С Bluetooth-метками тоже много хлопот — настройка, замена батареек, позиционирование.

В нашем приложении Artefact меткой является само изображение, которое распознается машинным зрением: с полотна, экрана или даже спичечного коробка. Достаточно иметь только смартфон с камерой. Приложение скачивается бесплатно.

Но нужен доступ к интернету, а далеко не во всех музеях качество сигнала хорошее. Придется стоять и ждать, пока все прогрузится. А если это в путешествии, то еще и роуминг надо учитывать.

Это не проблема. Вы решаете, какую именно выставку собираетесь посетить, и скачиваете данные о ней, еще находясь в гостинице, кафе или любом месте, где есть бесплатный Wi-Fi, и все.

Как возникла идея проекта?

Проект начался с того, что несколько лет назад совместно с Центром имени Грабаря было создано мобильное приложение с элементами дополненной реальности, которое показывало процесс реставрации различных предметов и давало возможность рассказать широкой аудитории то, что обычно открыто только для реставраторов и музейных сотрудников. В дальнейшем мы поняли, что у такой формы представления информации больше возможностей. Можно рассказать интересную историю не только про отреставрированные предметы, но и про любой предмет искусства или артефакт.

Поэтому оно и получило название Artefact.

Да, но с тех пор приложение стало намного функциональнее. Это полноформатные статьи о произведении, различные «точки интереса», аудиогиды для тех, кому неудобно читать. Причем работает автозапуск, то есть достаточно навести объектив камеры смартфона на нужную картину. Это удобнее, чем с классическими аудиогидами. Приложение стало поддерживать несколько языков и умеет распознавать не только картины, гравюры и фотографии, но о объемные предметы, например скульптуру. Но самое главное — это теперь платформенное решение.

И вся эта информация остается в смартфоне? Весьма удобно для студентов и школьников. А кто занимается информационным наполнением, загрузкой изображений, аудиодорожек? Какое-то специальное подразделение создано для этого?

Сотруднику музея мы предоставляем доступ к облачной платформе и удаленное рабочее место, позволяющее в максимально простом интерфейсе загрузить весь необходимый контент самостоятельно.

Мы даем инструмент каждому учреждению, чтобы они не несли затрат на разработку и поддержку приложения. Ведь раньше было так, что музеи выходили на нас и каждый из них предлагал разработать приложение для своего конкретного заведения. Такие задумки достаточно затратные и далеко не всегда качественно воплощаются, отчего не пользуются спросом.

Почему некачественно?

Далеко не во всех музеях имеется соответствующая компетенция, знания и опыт. Отмечу, что в министерстве в 2014 году был создан отдел, задачей которого стало внедрение IT-технологий как для министерства, так и для отрасли в целом. Сюда пришли специалисты с соответствующим образованием и опытом разработки информационных систем.

Что же касается нашего приложения, мы принимаем все замечания от сотрудников музеев и вносим в него необходимые изменения. Обратная связь для нас очень важна.

Как руководство и сотрудники учреждений встречают предложенные министерством технические новшества?

По-разному. Большинство отзывов позитивные. Для нас важно, что ведущие музеи в эту программу поверили и активно подключились к работе с ней: Пушкинский музей, Русский музей, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Кижи, Библиотека иностранной литературы, Музей Востока, Дарвиновский музей и многие другие.

Сколько всего?

Число участников растет каждый день. На сегодня более 100 музеев подключились к проекту, 50 из них уже подготовили и разместили свои выставки в нашем приложении.

Все эти виртуальные музеи и продвинутые приложения, где можно разглядеть экспонаты со всех сторон, прочитать или прослушать о них всю доступную информацию, — не отнимают ли они приоритетное право музея быть местом для получения новых знаний и впечатлений?

По нашему мнению, как раз наоборот. Мы даем возможность музею донести эти знания в новом современном формате, а для посетителя сделать визит в музей комфортным и интересным. Приходя в музей с нашим приложением, он может получить новый опыт взаимодействия с произведением искусства, узнать интересные факты о картине или художнике, прослушать аудиогид. Мало того, приложение можно использовать при планировании своего визита в музей или, наоборот, — перечитать или пересмотреть интересную информацию и поделиться ею с друзьями после посещения выставки.

Есть ли негативное влияние от развития виртуальных ресурсов на посещаемость реальных культурных мест?

Нет, как оказалось. Наличие в интернете записей спектаклей или концертов, онлайн-трансляции и виртуальные музеи, не опустошают зрительные залы и музеи, а наоборот — привлекают посетителей. Человеку важно погрузиться в определенную атмосферу. Но есть же и другая составляющая — далеко не все жители нашей огромной страны имеют возможность посетить Пушкинский музей или оказаться на концерте в Московской филармонии. Мы такую возможность предоставляем, используя современные технологии.

Здесь можно привести в пример наш портал Культура.рф, который эволюционировал от каталога учреждений и объектов культурного наследия до медиапортала, где публикуются видео, статьи, подборки, тесты и актуальная афиша культурной жизни по всей стране.

Ну вроде бы в подобных ресурсах дефицита нет. Афиша-то есть почти у каждого СМИ.

Это только так кажется. Еще пару лет назад создавалось впечатление, что культурной жизни в регионах почти нет. По крайней мере, ощущался дефицит информации об этом. Распространялись лишь материалы о масштабных проектах, о мероприятиях ведущих учреждений городов-миллионников.

А запрос на недостающую информацию тем временем уже сформировался. Вот мы и решили пойти навстречу потребителю.

Каким образом?

В 2014 году мы начали проект Единое информационное пространство в сфере культуры, теперь это фактически личный кабинет учреждения на портале Культура.рф. Это тоже платформенное решение, где у каждого театра, музея, библиотеки или сельского клуба есть возможность загружать и публиковать данные о себе и своих событиях. Цель проекта — наладить сбор и распространение информации о проводимых в учреждениях культуры мероприятиях, обучить сотрудников учреждений культуры навыкам работы в цифровой среде.

Вот сейчас на нашем портале есть информация о более чем 11 тысячах актуальных событий по всей стране. Можно выбрать мероприятие на свой вкус, много бесплатных мероприятий или мероприятий для детей. Важно еще, что эту информацию мы отдаем всем заинтересованным порталам, афишам, мобильным приложениям.

Модерация проводится?

Да, у нас есть требования к контенту, но именно к технической его составляющей и с точки зрения требований наших инфопартнеров: хорошая картинка, полноценное и интересное описание мероприятия.

Это могут интерпретировать, как попытку ввести цензуру?

Никто не отнимает возможности вести собственные ресурсы так, как захочется. Мы проводим полноценное пошаговое обучение, как пользоваться всеми возможностями системы, как создавать интересные материалы. Объясняем, когда и что лучше публиковать в соцсетях, чтобы привлечь больше внимания. Фактически мы создали профессиональную соцсеть, через которую не только получаем информацию с мест, но и координируем проведение совместных акций, таких как «Библионочь» или «Ночь музеев», делимся информацией об интересных инфоповодах. Это уравнивает в возможностях рассказать о своих событиях широкой аудитории сельский ДК и столичный музей, обеспечивает возможность обмена опытом, усвоения лучших практик.

Уравнивает в возможностях представления информации, но о каком количестве событий способны рассказать в регионе, а о каком в Москве?

Вы удивитесь, но в составленном на основе статистики работы в нашей системе рейтинге информационной активности регионов первое место у нас занимает Воронежская область, а не Москва. Причем отрыв солидный. Всего же на портале Культура.рф в прошлом году было размещено более 100 тысяч событий. В этом году будет уже около 150 тысяч.

Воронежская, потому что она была пилотным регионом?

Нет, новые возможности системы в 2015 году испытывались в Белгородской, Калужской и Тульской областях. В Воронежской области к этой теме очень активно подключились органы исполнительной власти в регионе, так же как в Чечне, и Крыму, и многих других регионах. Ведь мы еще и для них облегчаем возможность получения реальной картины культурной жизни на местах. Вместо ручного сбора отчетов о проводимых мероприятиях можно получить всю подробную информацию автоматически, прямо из нашей системы.

Молодежь постоянно проводит время в социальных сетях. Вы как-то работаете с этой аудиторией?

В прошлом году у нас стартовал проект «Культурный стримминг» — онлайн-трансляция концертов, лекций, спектаклей в сети Интернет. Здесь мы работаем совместно с «Одноклассниками» и «ВКонтакте». Они активно продвигают этот проект, за что мы им очень благодарны, так как все заинтересованы в появлении качественного и легального контента.

Театры и концертные залы тоже заинтересованы?

Да, они привлекают таким способом аудиторию. Но здесь мы ничего не навязываем: кто хочет, тот к этой истории подключается. Мы хотим, чтобы знаковые культурные события из разных городов России были доступны в формате онлайн широкой аудитории. Хотя возможность проведения трансляции еще зависит от авторских прав, поэтому решение принимается по каждой постановке, концерту или лекции.

Много ли просмотров?

300-400 тысяч просмотров одной трансляции уже не воспринимаются как нечто необычное. Причем это абсолютно разные события: концерты из Московской филармонии, лекции из Русского музея или Третьяковки, спектакли из Мариинского театра и так далее.

Все эти наши проекты не отстают от того, что происходит зарубежом?

Примером же того, что было признано за рубежом назову Виртуальный музей архитектуры. В 2016 году наш проект был признан лучшим мобильным приложением на конкурсе Heritage in motion. Архитектура как особый вид искусства нуждается в специальных и современных способах представления. История создания утраченных или существовавших лишь в замыслах творцов зданий в формате 3D-экскурсий стала новой, высокотехнологичной формой представления отечественной архитектуры.

Другим примером можно назвать проект «Оружие героев» и одноименное приложение, созданное совместно с Тульским музеем оружия. Мобильное приложение позволяет детально рассмотреть экспонаты из фондов музея, собрать и разобрать виртуальные версии винтовок, карабинов, пулеметов и револьверов. В приложении удалось совместить задачу ознакомления с историей русского оружия с привычной аудитории игровой механикой. «Оружие героев» переведено на 20 языков и доступно во всех странах мира. В результате «Оружие Героев» установили более 1,5 миллиона пользователей по всему миру.