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В Княгинине открылась выставка акварелей «Дорога к дому» кстовского художника Михаила Шуварина
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В Княгинине открылась выставка акварелей «Дорога к дому» кстовского художника Михаила Шуварина 

Нижегородская правда 3 часа назад
Фото: Нижегородская правда
В Княгинине открылась выставка акварелей «Дорога к дому» кстовского художника Михаила ШуваринаВ Княгинине открылась авторская выставка акварелей «Дорога к дому» кстовского художника Михаила Шуварина, она посвящена памяти известного нижегородского поэта Александра Люкина. Кстати, родные корни и Шуварина, и Люкина находятся именно в Княгининском районе. На выставке представлены более пятидесяти работ художника. Это пейзажи, на которых посетители выставки с легкостью могут узнать родные и близкие сердцу места. Целая серия работ посвящена Нижегородской глубинке: Княгинину, Лыскову, Макарьеву, Волжскому, Татинцу и др.
Главной темой картин являются исчезающие с карт России деревушки от Нижнего Новгорода до Васильсурска. «…Вот она, неоглядная Матушка Русь, со своими лесами, лугами, озёрами…» — сказал автор, представляя свои картины в ходе торжественного открытия экспозиции. Тема родины, тема родной русской природы всегда занимала главное место в творчестве художника Шуварина. Михаил Шуварин обладает многими дарованиями — он и художник, и резчик по дереву, и фотограф, и поэт, но прежде всего он известен как художник-акварелист. Благодаря мастерскому владению техникой акварели, довольно редкой среди художников Нижегородской области, ему удается добиться того, что картины выглядят живыми, прозрачными, завораживающими взгляд. «Пейзажи Михаила Аркадьевича Шуварина понятны всем, — подчеркнул принявший участие в открытии выставки глава Княгининского района Дмитрий Тараканов. — Мы с легкостью узнаем те места, которые изображены на картине. И ведь действительно — дорога к дому — это то родное, исконное, настоящее, что каждый человек хранит в сердце всю свою жизнь. И куда бы ни завела человека судьба, он счастлив, что есть место, куда хочется возвращаться снова и снова. Есть дорога домой».
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