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Школьники из Отрадного побывали в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации
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Школьники из Отрадного побывали в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученики 6 «А» класса школы № 950 в минувшую пятницу, 30 марта, посетили Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, экскурсия походила в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».
— На открытой смотровой площадке ребята увидели образцы боевой техники и вооружения Советской армии и Вооруженных Сил Российской Федерации: от артиллерийских орудий времен Гражданской войны 1918–1922 годов до современных дней. В самом музее ребята посетили залы, посвященные событиям Великой Отечественной войны, — рассказали в администрации школы.
Так, школьники смогли увидеть собранные музеем уникальные коллекции предметов военной формы, снаряжения, знамен, военной техники, вооружения того времени, а также множество документов, кинофотоматериалов, плакатов, картин и открыток. (вт)
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