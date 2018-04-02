Школьники из Отрадного побывали в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации

Ученики 6 «А» класса школы № 950 в минувшую пятницу, 30 марта, посетили Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, экскурсия походила в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

— На открытой смотровой площадке ребята увидели образцы боевой техники и вооружения Советской армии и Вооруженных Сил Российской Федерации: от артиллерийских орудий времен Гражданской войны 1918–1922 годов до современных дней. В самом музее ребята посетили залы, посвященные событиям Великой Отечественной войны, — рассказали в администрации школы.

Так, школьники смогли увидеть собранные музеем уникальные коллекции предметов военной формы, снаряжения, знамен, военной техники, вооружения того времени, а также множество документов, кинофотоматериалов, плакатов, картин и открыток. (вт)