Свет и тень Лейденской коллекции

С младых ногтей Томас Каплан восхищается работами мастеров золотого голландского века. Но одно дело любоваться работами великих в залах крупнейших музеев мира, другое — самому собрать внушительную коллекцию. Господину Каплану несказанно повезло: художественный рынок оказался богат на работы нидерландских художников. В результате собирательной деятельности супругам Каплан за 15 лет удалось приобрести без малого все аутентичные произведения живописи Рембрандта, а также работы Франса Халса, Яна Вермеера Делфтского, Яна Ливенса , Геррита Доу, малых голландцев. Рембрандт ван Рейн «Минерва в своем кабинете», 1635. Фото: пресс-служба ГМИИ им. А. С. Пушкина

Выставка удивительна и спокойна. На ней не сколько любуешься знаменитой рембрандтовской «Минервой в кабинете», в образе которой предстала супруга художника Саския, сколько останавливаешься в раздумьях возле его ранних работ из серии аллегорий чувств: «Извлечение камня глупости (Аллегория осязания)», «Три музыканта (Аллегория слуха)», «Пациент, упавший в обморок (Аллегория обоняния)». Лица всех героев без исключения исполнены удивлением, ужасом, отвращением, но в то же время воодушевлением и неподдельным интересом к происходящему. Да, Рембрандт — мастер света и тени, и прав поэт Иосиф Бродский : Питер ван Лар. Автопортрет, 1638-1639. Фото: пресс-служба ГМИИ им. А. С. Пушкина

Любое выражение лица —

растерянность, надежда, глупость, ярость

и даже упомянутая маска

спокойствия — не есть заслуга жизни

иль самых мускулов лица, но лишь

заслуга освещенья.

“Малые голландцы” — отдельное художественное направление живописи 17 века. В нём объединилось всё мастерство пейзажной и бытовой жанровой картины малого размера. Такие картины предназначались не для парадных залов королевских особ, дворцов и храмов. То было оформлением не очень богатого камерного интерьера обычного жилища, а картины могли покупать горожане, ремесленники и даже крестьяне. Исак де Яудервилле. «Портрет Рембрандта в восточном одеянии», около 1631. Фото: пресс-служба ГМИИ им. А. С. Пушкина

Как тщательно выписаны детали на картинах одного из первых учеников Рембрандта Геррита Доу (1613-1675). Мы словно окунаемся шумный мир рыночков, лабазов, бакалей и галантерей Голландии 17 века. Вот уже видим разложенные на подоконниках качаны капусты, связки моркови и свисающую с потолка лавочки связку лука. Они сошли с картины «Торговка селёдкой с мальчиком». Но всмотритесь в его лицо. Не видно ли здесь тени сомнения в удачной сделке?

Школа Рембрандта чувствуется и в картине Габриэла Метсю (1629-1667) «Женщина, торгующая битой дичью в ларьке». В приглушённых коричнево-серых тонах отчётливо видны гусь, заяц, петухи и надменность лица торговки. Габриэль Метсю считается одним из самых даровитых мастеров Золотого века Голландии. Его картины продавались за большие деньги, авторство не менее трёх картин Вермеера приписывали кисти Габриэля Метсю. Ян Ливенс. Юноша в плаще и тюрбане (Портрет принца Руперта Пфальцского), около 1631. Фото: пресс-служба ГМИИ им. А. С. Пушкина

А вот из таинственного освещения вспыхивают лица «Картёжников», друга и коллеги Рембрандта Яна Ливенса (1607-1674). С ним в Лейдене художник делил мастерскую. «Картёжникам» вторит «Автопортрет» Питера ван Лара (1599-1642), голландского художника, прозванного за уродливое телосложение, горб и маленький рост «Бамбоччо» — малыш, карапуз. Оккультно-магические предметы и книги, погашенная свеча, череп выделяются на фоне кричаще-разъярённой физиономии художника.

Не только страсти и бытописание нидерландского расцвета живописи сопровождает выставку. Есть в ней место и самому прекрасному виду всех искусств — музыке. Остановитесь возле работ Герарда Терборха Младшего (1617-1681). Почти все его картины проникнуты сдержанной задумчивостью и элегантностью. Его произведения, богатые сочетанием серебристо-белых, лимонно-желтых, коричневых тонов, умиротворяют душу каждого, кто видит пред собой его меланхоличных музыкантов. Ян Вермеер Делфтский. Девушка за вёрджинелом, около 1670–1672. Фото: пресс-служба ГМИИ им. А. С. Пушкина

Музыка звучит и в картине «Девушка за вёрджинелом» Яна Вермеера Делфтского (1632-1675). Ещё при жизни художнику платили немалые деньги за его работы. Попечителями художника были пекарь Хендрик ван Буйтен и хозяин печатной мастерской Якоб Диссиус, собрание которого включало 19 картин Вермеера. До нас дошло лишь только немногим более 30 картин, домом которых стали музеи Европы и США — Германия, Голландия, Франция. Тем ценнее этот единственный шедевр частного собрания, привезённый в Россию. И сопровождает картину оригинальный вёрджинел, струнный клавишный инструмент, сродни клавесину. Прекрасная музыкальная и звучащая иллюстрация, предоставленная специально для выставки Российским национальным музеем музыки.

Выставка открыта до 22 июля 2018 года.