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В воронежском музее покажут «Чашу судьбы» Валерия Малолеткова
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В воронежском музее покажут «Чашу судьбы» Валерия Малолеткова 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
13 апреля в 16:00 часов в выставочном зале музея им. И. Н. Крамского откроется персональная выставка Валерия Малолеткова «Чаша судьбы».
Выставка «Чаша судьбы» представляет собой уникальный арт-проект, который уже был представлен во многих российских городах: Рязани, Белгороде, Туле, Липецке, Тамбове, Орле, Егорьевске, Ярославле, Москве, Калуге, Костроме, Саратове и других.
В экспозицию вошли более ста произведений, выполненных в керамической скульптуре, бронзе, графике, монументальном искусстве. Также на выставке будут представлены авторские фотографии, отражающие многочисленные странствия художника, свидетельствующие о растущем интересе автора к познанию мира и стремлении выразить его в различных художественных формах.
Художника волнуют мифологические, религиозные, исторические, литературные и бытовые сюжеты, которые он воплощает средствами полихромной пластики, органично дополненными духовным напряжением, символикой и метафорами. Художник постоянно экспериментирует в различных материалах, открывая в них новые смысловые, композиционные, пластические и цветовые возможности.
На протяжении многих лет творчество Малолеткова во многом определяет основные тенденции развития современной художественной керамики России. Работы мастера хорошо известны в России и за рубежом и широко представлены в коллекциях крупных музеев и частных собраний. Выставка продлится до 27 мая.
Справка
Валерий Александрович Малолетков — один из ведущих мастеров современного декоративного искусства России, народный художник РФ, академик РАХ, доктор искусствоведения, профессор Международной академии архитектуры и МГХПА им. С. Г. Строганова, лауреат международных конкурсов и Премии мэрии Москвы.
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