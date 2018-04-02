В воронежском музее покажут «Чашу судьбы» Валерия Малолеткова

13 апреля в 16:00 часов в выставочном зале музея им. И. Н. Крамского откроется персональная выставка Валерия Малолеткова «Чаша судьбы».

Выставка «Чаша судьбы» представляет собой уникальный арт-проект, который уже был представлен во многих российских городах: Рязани, Белгороде, Туле, Липецке, Тамбове, Орле, Егорьевске, Ярославле, Москве, Калуге, Костроме, Саратове и других.

В экспозицию вошли более ста произведений, выполненных в керамической скульптуре, бронзе, графике, монументальном искусстве. Также на выставке будут представлены авторские фотографии, отражающие многочисленные странствия художника, свидетельствующие о растущем интересе автора к познанию мира и стремлении выразить его в различных художественных формах.

Художника волнуют мифологические, религиозные, исторические, литературные и бытовые сюжеты, которые он воплощает средствами полихромной пластики, органично дополненными духовным напряжением, символикой и метафорами. Художник постоянно экспериментирует в различных материалах, открывая в них новые смысловые, композиционные, пластические и цветовые возможности.

На протяжении многих лет творчество Малолеткова во многом определяет основные тенденции развития современной художественной керамики России. Работы мастера хорошо известны в России и за рубежом и широко представлены в коллекциях крупных музеев и частных собраний. Выставка продлится до 27 мая.

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