Выставка народных мастеров и ремесленников «Жар‑Птица» пройдет в Москве 18–22 апреля

Жители и гости столицы смогут с 18 по 22 апреля посетить выставку-ярмарку народных мастеров и ремесленников России «Жар-Птица», которая будет проходить в «Экспоцентре», говорится в сообщении пресс-службы ассоциации «Народные художественные промыслы России».

«Всероссийская выставка-ярмарка «Жар-Птица» является ежегодным местом встречи ремесленников со всей России (представители более 40 регионов России) и СНГ, работающих в области народного искусства и их почитателей: постоянных покупателей, москвичей и гостей столицы, а также представителей розничной торговли и дизайнеров», — говорится в сообщении.

В выставке наряду с ремесленниками принимают участие известные в России и за рубежом прославленные коллективы Хохломы, Жостова, Дулева, Вербилок — лидеров народных художественных промыcлов России. Выставка проводится ассоциацией «Народные художественные промыслы России» с 18 по 22 апреля в ЦВК «Экспоцентр» при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации . Устроитель выставки — ООО «Центр художественных промыслов».

«Впервые в рамках выставки проводится Российская ремесленная неделя. Это реальная возможность прикоснуться к своим историческим корням и показать обществу перспективы и актуальность сохранения, возрождения и развития ремесленного производства в современной экономической действительности. Проект «Российская ремесленная неделя» — это коммуникационная площадка для обсуждения актуальных вопросов ремесленничества и промыслов в России», — добавляется в сообщении.

Одной из ключевых тем деловой программы станет создание единой системы, объединяющей производителей изделий народных промыслов, художников-прикладников, учебные заведения, готовящие специалистов в данной сфере, научно-исследовательские центры и музеи для решения общих задач.

Выставка «Жар-Птица» будет состоять из трех разделов: салон изделий народных мастеров и ремесел — традиционные и авторские современные и самобытные изделия ремесленников, художников и дизайнеров; экобиосалон — экологически чистые продукты питания, произведенные в фермерских хозяйствах и сельских подворьях со всей России.

Третьим разделом станет ландшафтный дизайн — демонстрация достижений и возможностей отечественных производителей товаров и услуг для приусадебных и дачных, фермерских и личных подсобных хозяйств, загородного проживания, занятия садоводством и огородничеством, обмен опытом среди специалистов природного земледелия.

Ярмарка будет традиционно сопровождаться выступлениями народных фольклорных коллективов для создания творческой атмосферы и праздничного ярмарочного настроения.