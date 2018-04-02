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Стали известны даты выставки Faces&Laces 2018
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Стали известны даты выставки Faces&Laces 2018 

The Blueprint 3 часа назад
Фото: The Blueprint
Официально объявлены дата и место проведения выставки Faces&Laces 2018: она пройдет 18 и 19 августа в Парке Горького. Также организаторы анонсировали часть артистов музыкального лайнапа выставки: среди них — коалиция D O P E C L V B из Уфы и Санкт-Петербурга; петербургское хаус-трио ЛАУД, а также Mnogoznaal — рэп и хип-хоп артист и участник творческого объединения Dead Dynasty. Faces&Laces — интерактивный выставочный проект, посвященный уличной моде и спорту, субкультурам, визуальным коммуникациям и альтернативному современному искусству в России — в 2018 году пройдет в двенадцатый раз.
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