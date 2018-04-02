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​Foster + Partners представили первый в истории павильон Ватикана на Венецианской биеннале
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​Foster + Partners представили первый в истории павильон Ватикана на Венецианской биеннале 

Strelka Magazine 3 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Ватикан будет официально представлен на Венецианской биеннале композицией из 10 часовен, спроектированных известными архитекторами. Британское бюро создаст одну из них на острове Сан-Джорджо-Маджоре.
Это первое появление самой маленькой страны в мире на Венецианской биеннале. Временные конструкции будут выстроены в лесной зоне тихого острова Сан-Джорджо-Маджоре. Куратором проекта выступил историк архитектуры Франческо Дал Ко.
Британское бюро Foster + Partners представило проект одной из часовен, которую разместят недалеко от воды на одном из берегов острова. Деревянная конструкция позволит посетителям отдохнуть в тени, сосредоточившись на созерцании природы. Узкие доски опираются на три креста, а проникающий сквозь них свет устраивает внутри часовни игру теней.
«Проект начался с выбора участка для объекта. Мы нашли зеленую зону с двумя взрослыми деревьями и прекрасным видом на лагуну. Это было похоже на маленький оазис в большом саду — идеальное место для размышлений», — говорит Фостер.
Каждую из часовен можно будет собрать и установить позже в любой точке мира. Все вместе они символизирует десять христианских заповедей. Павильоны Ватикана откроются 25 мая и будут работать до 25 ноября.
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