В культурном центре на Коминтерна открылась выставка картин

Выставка «Творческий калейдоскоп» открылась в понедельник, 2 апреля, в Московском многофункциональном культурном центре на улице Коминтерна. Как сообщили в администрации КЦ, картины выполнены на свободную тему.

— Художники вдохновились природой, городскими пейзажами, весенней темой и космической. Гости увидят их работы в таких техниках, как пастель, графика, акварель «по-сухому», — уточнили там.

Посетить выставку может каждый желающий — вход для гостей свободный. Напомним, культурный центр расположен по адресу ул. Коминтерна, д. 11/7. (иб)