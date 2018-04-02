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В культурном центре на Коминтерна открылась выставка картин
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В культурном центре на Коминтерна открылась выставка картин 

Управа района Лосиноостровский 3 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Выставка «Творческий калейдоскоп» открылась в понедельник, 2 апреля, в Московском многофункциональном культурном центре на улице Коминтерна. Как сообщили в администрации КЦ, картины выполнены на свободную тему.
— Художники вдохновились природой, городскими пейзажами, весенней темой и космической. Гости увидят их работы в таких техниках, как пастель, графика, акварель «по-сухому», — уточнили там.
Посетить выставку может каждый желающий — вход для гостей свободный. Напомним, культурный центр расположен по адресу ул. Коминтерна, д. 11/7. (иб)
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