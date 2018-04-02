Археологи показали уникальные артефакты Древнего Рима

В Великобритании в музее исследовательского проекта Vindolanda Trust впервые представлена коллекция уникальных деревянных артефактов возрастом около 1900 лет.

Сообщается, что при раскопках казарм древнеримского форта Виндоланда, входившего в состав фортификационных укреплений, было обнаружено 1493 деревянных предмета. В основном это кухонная утварь, гребни и шкатулки. Среди артефактов имеются и хорошо сохранившиеся деревянные мечи, предположительно, использовавшиеся при тренировках и спортивных соревнованиях.

Предметы были изготовлены около 85-120 гг. н.э. В музее создали специальную галерею, в которой поддерживается микроклимат. Он необходим для того, чтобы сохранить от повреждения артефакты. До наших дней изделия дошли благодаря тому, что почти две тысячи лет были законсервированы в болотистой местности.

Официальное открытие выставки назначено на 17 апреля. Посетителям экспонаты не только покажут, но и расскажут об их назначении. В частности, археолог Джон Крауч продемонстрирует, как именно древесина использовалась на древнеримской кухне.