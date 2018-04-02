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Архангельский арт-фестиваль «Селектор» номинирован на премию Курёхина
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Архангельский арт-фестиваль «Селектор» номинирован на премию Курёхина 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Городской фестиваль «Селектор», который прошёл в Архангельске в августе 2017 года, вошёл в лонг-лист премии Сергея Курёхина, в номинации «Фестивали в области современного искусства».
Кроме Архангельского «Селектора» на звание лучшего претендуют 11 проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Выксы и даже деревни Никола-Ленивец Калужской области.
«На отборочный тур Премии поступило множество заявок по фестивальным проектам, поэтому оргкомитет Премии принял решение об учреждении номинации «Фестивали в области современного искусства», — объясняют организаторы на сайте премии. — В лонг-лист вошли работы, которые представляют новаторский подход в выражении замысла художника, отражают вектор развития, будущие направления и тенденции современного искусства».
Победители станут известны 17 апреля на церемонии награждения в БДТ имени Георгия Товстоногова.
Напомним, фестиваль «Селектор» прошёл в прошлом году в типографии «Правда Севера» — на трёх этажах исторического здания проводились воркшопы, экскурсии, лекции, мастер-классы и ярмарка.
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