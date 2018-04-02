В Югре художники поделятся секретами росписи пасхальных яиц

5 апреля 2019 года в «Региональном историко-культурном и экологическом центре города Мегиона пройдёт выставка работ педагогов и учеников художественной мастерской „Югорский сувенир“. Подразделения детской школы искусств No 2 города Нижневартовска.

Экспозиция посвящена пасхальной неделе. Посетители смогут полюбоваться картинами, скульптурами и сувенирами, созданными художниками. А так же попробуют сами разрисовать пасхальные яйца, как в старину. После выставочный проект побывает во всех городах Югры.

Мастерская в регионе известна. Главная особенность „Югорского сувенира“ в том, что это одновременно класс дополнительного образования и мастерская. Ребята работают в художественных техниках северных народов и используют в качестве материалов для творчества: глину, мех, кожу и дерево.