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В Югре художники поделятся секретами росписи пасхальных яиц
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В Югре художники поделятся секретами росписи пасхальных яиц 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
5 апреля 2019 года в «Региональном историко-культурном и экологическом центре города Мегиона пройдёт выставка работ педагогов и учеников художественной мастерской „Югорский сувенир“. Подразделения детской школы искусств No 2 города Нижневартовска.
Экспозиция посвящена пасхальной неделе. Посетители смогут полюбоваться картинами, скульптурами и сувенирами, созданными художниками. А так же попробуют сами разрисовать пасхальные яйца, как в старину. После выставочный проект побывает во всех городах Югры.
Мастерская в регионе известна. Главная особенность „Югорского сувенира“ в том, что это одновременно класс дополнительного образования и мастерская. Ребята работают в художественных техниках северных народов и используют в качестве материалов для творчества: глину, мех, кожу и дерево.
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