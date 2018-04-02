Ещё
Городской музей Сарова получит правительственный грант на реконструкцию кинозала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Городской музей Сарова получит правительственный грант на реконструкцию кинозала 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Городской музей Сарова (Нижегородская область) стал одним из победителей конкурса правительственного фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на получение грантов для городов с населением до 500 тыс. человек, сообщает пресс-служба городской администрации.
Уточняется, что музей получит 5 млн рублей на реконструкцию кинозала в городской художественной галерее. Предполагается, что к декабрю этого года там появится современное оборудование, позволяющее показывать самые новые фильмы, а также проводить вечера фестивального, авторского и документального кино.
Отмечается, что при выборе обладателя гранта было, в частности, учтено, что городской музей проводит многочисленные мероприятия по популяризации кино: фестивали «Фанк», «Набат», «Время, Родина, Кино», акцию «Открытая премьера» и др.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Власти Кузбасса выплатят по 1 миллиону семьям погибших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя Вишня» «Мону Лизу» запретили вывозить из Лувра «Музеи не смогут отобрать у ТРЦ хотя бы малую долю трафика»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло26
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение