Городской музей Сарова получит правительственный грант на реконструкцию кинозала

Городской музей Сарова (Нижегородская область) стал одним из победителей конкурса правительственного фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на получение грантов для городов с населением до 500 тыс. человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

Уточняется, что музей получит 5 млн рублей на реконструкцию кинозала в городской художественной галерее. Предполагается, что к декабрю этого года там появится современное оборудование, позволяющее показывать самые новые фильмы, а также проводить вечера фестивального, авторского и документального кино.

Отмечается, что при выборе обладателя гранта было, в частности, учтено, что городской музей проводит многочисленные мероприятия по популяризации кино: фестивали «Фанк», «Набат», «Время, Родина, Кино», акцию «Открытая премьера» и др.