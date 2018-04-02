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В Курске откроется выставка снимков птиц
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В Курске откроется выставка снимков птиц 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
В преддверии Дня птиц 29 марта в 14.00 состоится открытие персональной фотовыставки члена Курского отделения Союза охраны птиц России Павла Кудрина
Экспозицию под названием «У нас в Курске не только соловьи водятся…» организовали Центрально-Чернозёмный государственный природный биосферный заповедник им. проф. В. В. Алехина совместно с региональным отделением Союзом охраны птиц России.
На выставке будет представлено около 50 снимков пернатых курского края во все сезоны года и в различных местах обитаниях. Курянин Павел Кудрин с детства занимается фотосъёмкой природы, птиц и насекомых.
Посетить выставку в областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева можно будет до конца апреля.
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