В Курске откроется выставка снимков птиц

В преддверии Дня птиц 29 марта в 14.00 состоится открытие персональной фотовыставки члена Курского отделения Союза охраны птиц России Павла Кудрина

Экспозицию под названием «У нас в Курске не только соловьи водятся…» организовали Центрально-Чернозёмный государственный природный биосферный заповедник им. проф. В. В. Алехина совместно с региональным отделением Союзом охраны птиц России.

На выставке будет представлено около 50 снимков пернатых курского края во все сезоны года и в различных местах обитаниях. Курянин Павел Кудрин с детства занимается фотосъёмкой природы, птиц и насекомых.

Посетить выставку в областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева можно будет до конца апреля.